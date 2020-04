L'ACA destina ajuts a l'Alt Urgell i al Baix Camp per reparar captacions malmeses pels aiguats de l'octubre

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dimecres dues subvencions directes, amb una inversió conjunta de 92.500 euros, per reparar infraestructures de subministrament en alta del Baix Camp i l'Alt Urgell malmeses pels aiguats de finals d'octubre. Concretament es destinaran uns 77.800 euros per a l'Ajuntament de la Febró per substituir un tram de canonada de la captació d'aigua del poble i l'arranjament de la coberta de la sala de cloració. Mentre, a l'Alt Urgell aniran a parar 14.600 euros per fer front a diverses mesures per reparar la xarxa que subministra la Vall del Corb a través del Canal d'Urgell. El termini màxim d'execució de les actuacions subvencionades serà el 31 d'octubre d'enguany.

A la mateixa sessió també s'han aprovat les bases d'una nova línia d'ajuts per al cofinançament de les despeses generades pel transport d'aigua en camions cisterna i l'execució de petites obres d'emergència. L'objectiu és el de garantir el subministrament als municipis que han tingut problemes d'abastament en els darrers mesos, atorgant fins a un màxim de 80.000 euros per sol·licitud. L'import de la subvenció es calcularà en funció de la població censada, prioritzant als que en tenen menys.