Puigcerdà compra 20.000 mascaretes i les reparteix al carrer als 'residents'

L'Ajuntament de Puigcerdà reparteix aquests dies 20.000 mascaretes als veïns, als quals ha passat a anomenar 'residents' per diferenciar-los dels estiuejants que encara són a la vila passant el confinament fent cas omís a les peticions de les autoritats sanitàries.

El consistori ha instal·lat unes parades a la plaça de Santa Maria per realitzar la distribució de les mascaretes i ha comunicat la campanya a través de les xarxes socials fent èmfasi que les mascaretes són per als 'residents'. Aquesta manera de referir-se als veïns no s'ha utilitzat mai a la Cerdanya i recorda la que sí s'utilitza a Andorra per diferenciar els veïns amb passaport local. Ho fa entre les nou del matí i les dues del migdia donant dues proteccions per ciutadà amb el condicionant que es resideixi a la capital cerdana.

L'equip de govern ha demanat als veïns que el paquet de mascaretes que corresponen a cada família les reculli un sol membre a fi efecte d'evitar les aglomeracions i que, si algú té símptomes relacionats amb la Covid-19 com ara febre, tos o dificultats respiratòries no hi acudeixi. Des de l'Ajuntament han apuntat que «aquesta acció se suma al repartiment de material sanitari i de protecció que des de l'inici de la pandèmia el Consistori està fent a l'Àrea Bàsica de Salut-Primària, la Residència Sociosanitària de Puigcerdà, l'Hospital de Cerdanya, els serveis públics i essencials i les empreses, autònoms i treballadors del municipi».

El repartiment de les proteccions, que porta a terme un equip de voluntaris i polítics, es va iniciar dimecres i s'allargarà fins aquest dissabte dia dos de maig. Els agents de la Policia Local vetllen perquè la seguretat de l'acció.