L'ecologisme pirinenc exigeix un nou model de societat en vista dels efectes del virus

La coordinadora d'entitats ecologistes del Pirineu, SOS Pirineu, reclama als poders públics que duguin a terme un seguit de noves accions polítiques i socials amb l'objectiu de canviar el model de societat actual per evitar problemes com els que han sorgit de la pandèmia del coronavirus i demanen que «hi hagi més harmonia entre els propis éssers humans i entre ells i el medi natural i el medi ambient».

En un comunicat, l'organització reclama «un nou model de societat, basat en els trets essencials de la pervivència com a col·lectivitat per tal que es converteixi en més igualitària, solidària i dotada d'uns bons serveis bàsics com a eix fonamental i en la qual es preservi la qualitat de l'entorn».

Pel que fa als serveis bàsics asseguren que la crisi sanitària ha posat sobre la taula «la infradotació existent pel que fa a equipaments sanitaris, recursos i personal sanitari, i molt especialment de professionals especialitzats» al Pirineu, així com un fort impacte en el turisme rural i els productors locals, dues de les principals fonts d'ingressos del territori. Per tant, asseguren que «cal buscar un model socioeconòmic que no es basi en el turisme i en l'especulació immobiliària», sinó que posi el focus en el comerç local i de proximitat i que inverteixi en el sector primari. Pel que fa a la gestió dels recursos i residus, SOS Pirineu exigeix una explotació minera racional al territori i que s'apliqui amb més intensitat la mineria dels reciclatges.

Com no pot ser d'altra manera, la coordinadora d'entitats ecològiques posa el focus en la situació d'emergència climàtica que s'està vivint arreu del món. «Cal buscar unes diferents formes de viure que posin fi a emissions a l'atmosfera, fent prevaler les energies netes per sobre de les contaminants», afirmen. I és que asseguren que s'ha d'entendre el Pirineu com un «gran pulmó verd» i que cal evitar també «l'excés d'urbanització, infraestructures d'esquí, obertures de mines a cel obert, polígons industrials innecessaris o grans infraestructures com autopistes o macrolínies elèctriques per tal de preservar els Pirineus de la desforestació, transformació dels relleus causants de l'acceleració dels processos geològics i el desequilibri dels ecosistemes».

Per tal de preservar el territori del Pirineu en les millors condicions, SOS Pirineu també aposta per un canvi en el model de mobilitat mitjançant l'incentivament de la disminució de l'ús del transport privat per lluitar contra la contaminació.

«Reclamem apostar pels transports col·lectius amb la missió d'eliminar al màxim l'ús dels vehicles particulars i potenciar la utilització del transport públic», asseguren. D'altra banda, també exigeixen una racionalització dels transports públics que integren les diferents xarxes existents (Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat), incrementar-ne les freqüències, modernitzar les línies de trens, garantir servei de transport públic a tots els pobles, i millorar els camins entre els diferents municipis.

Aquesta sèrie de demandes ha estat motivada pels efectes del coronavirus des d'un punt de vista global. «Per tal d'evitar, en el futur, les mateixes equivocacions i tantes víctimes, sobretot en residències de gent gran, hem de remarcar la importància de tenir indústries en el nostre país que ens proveeixin de materials considerats estratègics tant sanitaris com de qualsevol mena», afirmen des de SOS Pirineu.