Renfe justifica la supressió del tram cerdà en tren perquè l'ús tendia a zero

La companyia ferroviària Renfe ha sortit al pas per calmar la preocupació que s'ha generat a la Cerdanya per la supressió del servei amb trens del tram de la Cerdanya i ha remarcat que quan finalitzi l'estat d'alarma els combois tornaran a circular per la vall.

Des del dilluns de la setmana passada, dia 27 d'abril, Renfe ofereix la connexió entre Puigcerdà i Ripoll amb un servei alternatiu d'autobusos. Els autocars circulen per la collada de Toses en tres freqüències per sentit al matí, migdia i vespre. Aquesta mesura ha generat preocupació entre els usuaris i responsables polítics de la vall, els quals es qüestionaven perquè s'havia de suprimir un servei de transport públic que sí funciona a la resta de comarques.

En aquest sentit, un dels temors sorgits en els últims dies, el qual s'ha traslladat en nombrosos debats a les xarxes socials, era que Renfe aprofités la situació per anul·lar definitivament el servei. Des de Renfe, però, han negat rotundament aquesta possibilitat i han remarcat que es tracta d'una mesura que se subscriu estrictament a l'actual estat d'alarma i que, per tant, quan finalitzi es reprendrà el servei ferroviari.

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que «Adif va demanar que, pel personal que té al centre de control, es reduís algun servei i es va considerar que en el tram Ripoll Puigcerdà es fes per carretera, amb tres freqüències per la poca afluència que hi ha derivada de l'estat d'alarma». En aquest sentit, els balanços de viatgers que utilitzen el servei de tren a la Cerdanya en les últimes setmanes «tendeixen a zero», segons ha remarcat Carmona, la qual cosa ha empès definitivament els gestors del servei a prendre la mesura.

La supressió del servei de tren entre el Ripollès i la Cerdanya ha comptat amb el vistiplau de la Generalitat, segons han remarcat des de Renfe. La companyia va fer la proposta a la Generalitat en tant que titular del servei i va ser Rodalies qui la va aprovar finalment. Els autocars que fan el servei entre les dues comarques tenen com a principi i final de destí la plaça de l'Estació de Puigcerdà.

Els autocars surten a dos quarts de nou del matí; dos quarts i mig de tres de la tarda i les nou del vespre i arriben dues hores després a Ripoll. El tram entre els dues capitals afecta vuit estacions: Ripoll, Campevànol, Ribes de Freser, Planoles i Toses al Ripollès i la Molina, Alp i Puigcerdà a la Cerdanya.