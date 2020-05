La solidaritat contra la pandèmia es manté en una Cerdanya sense positius

Amb l'Hospital de Cerdanya sense casos positius per la Covid-19 des de fa més d'una setmana, la societat civil i empresarial de la comarca continua generant donacions econòmiques i de material als gestors sanitaris locals perquè afrontin amb millors garanties la lluita contra la pandèmia a la vall. Les mostres de suport es mantenen dia rere dia en una mostra que la societat es manté conscienciada.

Una campanya de micromecenatge impulsada per dos veïns ha principiat ara una recaptació de 3.936 euros que serviran per a la compra de material de protecció sanitària com ara mascaretes, bates o guants que es destinaran tant a l'Hospital com a la Residència Sociosanitària. L'Hospital de Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà han emès comunicats agraint l'acció, en la qual hi han pres part 58 persones i entitats.

La campanya de micromecenatge continuarà oberta fins que assoleixi 5.000 euros. Aquesta donació se suma a d'altres que han ofert en els últims dies, com ara la que ha fet la Colla dels Sense Barca de Puigcerdà, una de les que participa en l'organització de les festes locals, la qual ha entregat 1.800 euros per comprar més material sanitari, la Penya Blanc i Blava de Puigcerdà, amb una donació de 300 euros; l'associació d'actes culturals de Vilallobent, amb 300 euros, diversos restaurants de la vila, que han aportat menjar als serveis essencials o l'empresa Comerco, que ha donat un contingent de gel hidroalcohòlic, segons ha informat l'Ajuntament.

En aquesta mateixa línia, la xarxa de suport mutu creada a la vall ha confeccionat i entregat unes 4.000 mascaretes, segons ha apuntat el mateix grup.