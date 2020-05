La Cerdanya redueix també a zero els casos pendents de diagnòstic per a Covid-19

La Cerdanya continua la tendència a la baixa pel que fa a la detecció de positius de Coronavirus i ha reduït també a zero els pacients en observació. Així, a l'Hospital de Cerdanya no tan sols no hi ha actualment cap pacient ingressat amb COVID-19 sinó que també ha anat descartant els pacients que hi estaven ingressats pendents del diagnòstic. En la última setmana el centre ha passat de tenir quatre persones pendents de les proves a ja no tenir-ne cap. Segons ha recordat el centre hospitalari, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 48 positius, dels quals 35 han ingressat a l'Hospital de Cerdanya, cinc han estat traslladats a centres catalans i un a un establiment francès. Igualment, 30 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Des de l'inici de la pandèmia s'ha produït 1 èxitus confirmat per COVID-19, el 31 de març.