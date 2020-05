L'Hospital de Cerdanya registra un nou cas de coronavirus després de tretze dies consecutius sense cap positiu

Després de tretze dies consecutius sense cap positiu de coronavirus a l'Hospital de Cerdanya, aquest dijous hi ha ingressat un nou cas confirmat de covid-19 i dos més que són sospitosos i estan pendents de resultats. Des de l'inici de la pandèmia se n'han detectat fins a 48, dels quals 35 han requerit d'hospitalització. En aquest període s'ha produït una víctima mortal, s'han efectuat sis trasllats i s'han donat 30 altes.

Mentre, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell continuen sense nous casos i s'ha recuperat la primera planta per a malalts no covid-19, incloent-hi el niu per nadons. A més, tenen previst reubicar en breu els llits de crítics fora de la zona quirúrgica per poder disposar d'una sala d'operació i de la de parts.

L'equipament sanitari ubicat a Puigcerdà ha obert agendes i serveis aquesta setmana fins a assolir la recuperació del 50% de la seva activitat programada, ja que el context actual obliga a fer-ho de forma reduïda per garantir la seguretat dels pacients i els professionals de la salut. Així, al servei d'hospitalització s'han reincorporat per a ús convencional 12 dels 44 llits reservats per a dur a terme mesures d'aïllament.

Pel que fa a les consultes externes de l'Hospital de Cerdanya, aquestes s'han reobert tot i donar preferència a la modalitat telemàtica. Mentre, es manté la prohibició d'anar acompanyat a tots els serveis excepte el d'hospitalització, on queda limitat a una persona que sempre ha de ser la mateixa. Finalment, tant el dispositiu de detecció i proves per identificar possibles nous casos de covid-19 es manté intacte, així com també el doble circuit d'admissió a urgències i totes les pràctiques de distanciament i seguretat.