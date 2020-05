Els petits restaurants de la Cerdanya es plantegen no obrir

La regió de l'Alt Pirineu i Aran que comprèn, entre d'altres, a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell, ha estat un dels tres territoris que Catalunya ha proposat per passar a la següent fase de desconfinament dilluns que ve, el que comportaria l'obertura al públic de botigues, bars, restaurants i comerços amb una sèrie de limitacions. Malgrat que els comerços afronten la reobertura amb optimisme, el sector de la restauració té més dubtes sobre si les condicions de treball de la reobertura comportaran més pèrdues que beneficis.

«A Puigcerdà és més fàcil obrir ni que sigui centrant l'activitat amb el menjar per emportar però als pobles del voltant depenen totalment del client de fora i és molt complicat posar-ho en marxa per no arribar a treballar», afirma Nativitat Bover, presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya que posa el focus en la limitació d'aforament del 50% que s'estableix a les terrasses dels establiments i al fet que la Cerdanya no es caracteritzi per tenir-ne de grans dimensions. «A la Cerdanya hi ha restaurants petits, familiars i amb poques taules i fins que no hi hagi una mica més de claredat prefereixen no obrir. Tenen clar que no és el moment de fer gestos inútils. Surt més a compte esperar-se a obrir que haver de comprar unes mampares que d'aquí 4 dies s'hauran d'acabar traient».

Pel que fa al comerç, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de la Seu d'Urgell assegura que el comerç de la ciutat ja s'està preparant per a la reobertura. Tot i això, el seu president, Juan Carlos Salsas, lamenta la poca ajuda de les administracions al comerç durant la crisi sanitària i destaca també la incertesa respecte a la data de reobertura.