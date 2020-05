Els CAP de la Cerdanya i l'Alt Urgell faran proves PCR a pacients sospitosos

Els centres d'atenció primària (CAP) de la Cerdanya i l'Alt Urgell faran proves PCR als pacients amb símptomes de Covid-19 a partir de demà. De fet, ho faran a tots els CAP de la fase 1, així que es començarà demà a les tres regions sanitàries que passaran a la següent fase de la desescalada. La consellera de Salut, Alba Vergés, va dir ahir que es farà als pacients amb simptomatologia i quan un metge consideri que s'ha de fer la prova, i «no arbitràriament a tota la població».



«Si funciona bé en les tres primeres regions, és una bona manera de comprovar que anem pel bon camí», va dir. La majoria de centres ja tenen els protocols. Vergés va explicar que des de l'atenció primària s'ha fet seguiment de 160.336 persones per coronavirus, ja sigui amb símptomes o amb confirmació a partir d'una prova PCR.



La consellera va afegir que es faran aquests tests PCR a l'atenció primària dins de l'estratègia d'identificar casos nous i els seus contactes, aïllar-los i fer-ne el seguiment. Les proves es faran, doncs, a partir de demà a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. La consellera va afirmar que, al llarg de l'epidèmia, el comportament de la població a l'atenció primària s'ha «capgirat», ja que inicialment el 70% hi anava presencialment i el 30% no, i ara la tendència és inversa. A partir d'ara, Vergés ha demanat contactar per telèfon o per l'aplicació quan es tenen símptomes. Pel que fa a la capacitat de fer proves PCR, Vergés va remarcar que ha augmentat «moltíssim» i que en els laboratoris de Salut se'n fan 8.000 al dia. S'hi haurà de sumar, va afegir, les del programa Orfeu i altres que s'afegiran les properes setmanes, com a través del Banc de Sang i Teixits. «Tenim capacitat suficient i amb marge per poder abordar amb molta seguretat les properes fases», va dir.



Vergés va recordar que les empreses són «lliures» de fer PCR als seus treballadors, però va advertir que «no són útils» des del punt de vista del control de l'epidèmia. I va ser especialment crítica amb l'opció de fer PCR als futbolistes professionals, perquè «fa la sensació que hi ha determinades persones amb privilegis i és un mal missatge». En aquest sentit va afirmar que «és un mal missatge de cara a la ciutadania estar prenent aquestes decisions».



D'altra banda, Vergés va insistir a no «avançar» dates sobre quan altres territoris podran passar a la fase 1 per «gestionar bé les expectatives de la gent». Les tendències són «decreixents», va dir, però les propostes es faran «quan es consideri» segons les dades sanitàries i també tenint en compte aspectes com la mobilitat. Vergés va indicar que Barcelona passarà a la fase 1 quan es consideri que la ciutat té un risc baix.