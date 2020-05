Alp lamenta la mort de l'exalcalde Cosme Ruaix

Institucions i entitats d'Alp han expressat el seu dol per la mort de Cosme Ruaix, el qual va ser alcalde del municipi entre els anys 2007 i 2011, i han expressat el desig que el poble celebri un funeral en sufragi de la seva ànima quan hagi passat la crisi sanitària del Coronavirus. Ruaix va morir dijous en un centre hospitalari de Barcelona a causa d'una malaltia que li va ser diagnosticada fa dos mesos. Ajuntament i entitats locals han fet públic el seu dolor per la pèrdua de Ruaix. Des del consistori s'ha fet públic un comunicat en el qual remarca que ´"'Ajuntament expressa el més sentit condol de la Corporació municipal,del seu personal i per extensió del municipi d'Alp, per la defunció aquest dijous 7 de maig de qui fou el seu alcalde, en Cosme Ruaix i Junoy. L'Ajuntament fa extensiu el seu sentiment a la família i al conjunt de la població". Cosme Ruaix Junoy va ser regidor del 2003 al 2007 i posteriorment alcalde en la legislatura 2007-2011 i estava molt vinculat a diferents entitats, especialment a l'Associació de Pagesos i a l'organització del Tir al Plat, segons ha recordat el mateix Ajuntament.