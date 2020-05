El bisbat d'Urgell redacta els protocols de les misses i programa les comunions al juliol

El bisbat d'Urgell ha anunciat que reprendrà la seva activitat prioritzant la celebració de les misses dels diumenges «sobretot» a les ciutats i capitals de comarca, parròquies grans i pobles on hi ha capellà resident. La decisió s'ha pres «tenint en compte l'aforament i la facilitat per complir les mesures de prevenció i higièniques» en aquests temples, mentre s'espera que «més endavant» també es pugui recuperar l'activitat als pobles més petits. La diòcesi ha publicat un document amb orientacions davant la imminent represa de l'activitat religiosa. En aquest també informa que les comunions es faran a partir del mes de juliol.



Altres celebracions com batejos o bodes es programaran segons l'evolució de les fases de desescalada. Les parròquies i els llocs de culte del bisbat d'Urgell reprendran les misses amb participació de fidels en funció de les fases de desescalada que es vagin determinant en cada moment als diferents territoris del bisbat: Principat d'Andorra, regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Regió Sanitària de Lleida i el Ripollès, a la regió sanitària de Girona. La diòcesi espera recuperar l'activitat «extremant la prudència» i no descarta fer-ho de manera esglaonada, «pel bé de la salut de les persones».



Així, la prioritat del bisbat és assegurar al celebració de les misses dels diumenges a les poblacions grans i als pobles on hi ha capellà resident, mentre que «més endavant» també preveu assegurar l'eucaristia als pobles petits. Així mateix, el bisbat ha indicat que atesa la situació actual i per «respecte», la comunió es donarà a la mà, es faran servir mascaretes i es mantindrà la distància de seguretat, així com també hi haurà disponibles gels hidroalcohòlics a l'entrada del temple.



També es demana desinfectar el temple i els seients i vetllar perquè no hi hagi aglomeracions ni a l'entrada ni a la sortida de les celebracions. Es reprendran els enterraments a les parròquies i cementiris.