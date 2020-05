La frontera es manté tancada i la policia continuarà fent controls

La Policia Nacional continua vetllant perquè la frontera entre els estats espanyols i francès, a Puigcerdà, es mantingui tancada mentre duri la crisi sanitària. Els agents desplaçats al punt fronterer, de la mateixa comissaria de Puigcerdà i d'altres de la província de Girona, asseguraven que des l'aplicació de l'espai Schengen, que permet la lliure mobilitat de persones, no recordaven que s'hagués tancat la frontera. Només en grans atemptats terroristes, com els de París, havien tornat els controls a la carretera, però en cap cas es va arribar a tancar la frontera, com ara. Els agents no tenen nova ordre de deixar de patrullar a la duana, tot i la fase 1. Per altra banda, els Mossos controlaven els cotxes que es desplaçaven pel túnel del Cadí.