La Generalitat inicia les obres per portar la fibra òptica fins a Puigcerdà

El govern de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns les obres per portar la la xarxa de fibra òptica fins a Puigcerdà, segons va anunciar ahir el mateix executiu. Aquestes obres consisteixen en la canalització del tram entre Bagà i la capital de la Cerdanya i formen part del pla del govern per connectar 10 capitals de comarca.

A la Catalunya Central, el govern també té previst arribar la xarxa de fibra òptica a Solsona i a Moià, en el marc d'unes obres que segons van explicar fonts del departament de Presidència a Regió7 s'iniciaran la setmana que ve. En el cas de Solsona, suposarà allargarà la xarxa des de Súria mentre que a Moià hi arribarà la connexió que actualment acaba a Castellterçol.

Es tracta de tres dels 10 projectes de desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat que el govern va aprovar per via d'urgència amb la voluntat de garantir la connectivitat arreu del territori.

Més enllà de la Catalunya Central, el desplegament preveu connectar també Falset, Viella, Montblanc, Valls, Gandesa, les Borges Blanques i Sort així com tambéels 51 municipis pels quals passaran les connexions per donar cobertura a totes les capitals comarcal.s

Segons va explicar el govern, la declaració com a obres d'emergència de l'estesa de fibra en aquests trams ha estat motivada per la voluntat de l'executiu de garantir la connectivitat a tot el territori en un moment en què les mesures imposades per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19 han provocat uns increments de trànsit d'Internet, de mitjana, d'entre un 50% i un 80% a Catalunya i han convertit la connectivitat en un bé de primera necessitat per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials com ara teletreballar, la formació online, garantir el comerç online, els tràmits i les relacions socials en línia.

En aquest sentit, el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat posa a disposició del territori una infraestructura que facilita el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que actualment tenen nivells baixos de cobertura de xarxes de nova generació.

El govern va aprovar el passat mes d'octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas.