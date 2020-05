Els hotels cerdans no obren perquè els seus clients encara estan confinats

Els hotels de la comarca han viscut aquest canvi de fase en el desconfinament com si res hagués canviat. De fet, els hostalers del Pirineu es veuen amb la paradoxa que tenen autorització legal per obrir però els seus clients, la major part del qual és català, no té autorització per sortir del seu entorn geogràfic. Aquesta situació és vista com una contradicció que els impossibilita reobrir els negocis. Tant és així que aquest dilluns els establiments hotelers de la Cerdanya han mantingut el rètol de tancat. En aquesta línia, l'Hotel Bellavista de Bellver, un dels establiments històrics de la comarca, mantenia aquest dilluns la porta tancada. L'hotelera Núria Vila ha explicat que «fins que no hi hagi turistes és absurd obrir, nosaltres vivim molt de la carretera amb la gent que viatja cap a Andorra, i sense trànsit no té cap sentit reobrir l'hotel». El personal propietari del Bellavista aprofitava aquest dilluns per fer la visita setmanal a l'edifici a fi efecte de contestar correus i fer un manteniment mínim. Vila ha explicat que la intenció de l'establiment és reobrir el mes de juny: «a veure com evoluciona tot, com que tot avança setmana a setmana ja anirem veient què podem fer, però per nosaltres és clau que la gent es pugui moure. A mesura que vagin obrint les províncies podrem anar reprenent l'activitat, i això creiem que no serà encara en les pròximes setmanes».