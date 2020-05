La reobertura del mercat de Puigcerdà, a mig gas, pretén recuperar el pols ciutadà

Veïns de Puigcerdà van decidir començar a guanyar la batalla al virus assistint a la reobertura del mercat setmanal. La tornada dels paradistes pretenia ser un preludi de la fase 1 del desconfinament que comença avui a la capital de la Cerdanya. Però tot i que hi havia veïns decidits a tornar a la normalitat mirant què hi podien comprar, el cert és que es va constatar que recuperar els hàbits d'abans de la pandèmia no serà una tasca fàcil.



«Estem contents de tornar a ser aquí, després de dos mesos, però hi som molt pocs, el temps no acompanya i no s'hi veu la gent d'abans», afirmava Aleix Cortés, que hi venia plantes. Tot i que l'ambient era l'esperat, no deixava de sorprendre als que s'hi passejaven, i és que en accedir al passeig, personal de Protecció Civil donava un full amb els protocols que s'havien de seguir. Les parades estan rodejades per tanques de l'Ajuntament per garantir la distància de seguretat amb els clients, els productors agroalimentaris i de planter anaven protegits amb mascaretes i guants, i els que volien comprar algun producte s'esperaven que atenguessin els que havien arribat abans. Agents de la Policia Local observaven atents que no es formessin grups de gent i que ningú se saltés les normes, tot i que la pluja que queia ahir al matí a Puigcerdà va dissuadir molta gent d'anar al mercat. N'hi havia poca. Imma Casadesús va anar a comprar fruita, però va marxar amb les mans buides perquè no n'hi havia. «M'alegro que entrem a la fase 1, però estic decebuda perquè no he trobat el que volia. Hi ha molt poca cosa», es lamentava, mentre parlava amb Carme Aymerich, que li contestava que als mercats d'altres poblacions passava el mateix. I és que només hi havia sis parades d'alimentació i planter.



Rocío Sánchez, de Rústic Cerda-nya, ven mel al mercat i ahir no es feia la idea del que veia. «És dur tornar aquí en aquestes condicions perquè als clients els agrada tastar la mel i, és clar, ara no poden. Habitualment hi ha prop de 40 parades i avui només n'hi ha sis. Espero remuntar», explicava. Sánchez també té un botiga a la ciutat on ven mel, però ha hagut de tancar des que va començar l'estat d'alarma perquè també hi ha quadres i, per tant, no és exclusivament d'alimentació. «He intentat vendre a través d'Internet, però no ha funcionat i jo he de continuar pagant el lloguer. Si a l'estiu no remunto, hauré de prendre decisions», afirmava ahir mentre atenia clients. Dimarts tornarà a obrir la botiga.



De fet, demà serà el moment per prendre el pols al sector comercial de Puigcerdà perquè els dilluns és quan estan tancats i per tant demà s'haurà de veure quants decideixen obrir. Els paradistes afegien que l'obertura de la frontera serà decisiva. I és que veïns dels municipis de l'Alta Cerdanya, on hi ha pobles molt petits, solen anar-hi a comprar. El camí a la normalitat es presentà llarg i feixuc.