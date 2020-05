Restaurants i hotels de la Cerdanya i l'Alt Urgell temen una desescalada difícil per falta de turistes

Els hotels i els restaurants del Pirineu temen que la tornada a la normalitat sigui difícil sense els turistes i els habitants de segona residència que omplen la capital cerdana els caps de setmana. La Cerdanya i l'Alt Urgell són les dues comarques de l'àmbit de Regió7 que avui passen a la fase 1 de la desescalada i, per tant, les cafeteries i els restaurants poden tenir clients a les terrasses, sempre que es respectin les normes de distància i aforament. Les cafeteries que pensen obrir a partir de d'avui esperen sobreviure amb el client local i els representants del sector hoteler té clar que els establiments no preveuen obrir fins a mitjan juny, quan puguin rebre visitants.



Alguns restaurants que oferien ahir menjar per endur-se tenien la porta oberta i els responsables ultimaven els preparatius perquè avui els clients s'hi puguin seure a menjar o a prendre un cafè. Era el cas del restaurant i cafeteria Nordest, a la plaça dels Herois, en ple centre de Puigcerdà. «Vam obrir dijous per servir menjar per endur-se, i els clients només poden accedir a l'entrada el nostre establiment. Ho hem fet pensant en les persones que habitualment venen aquí a tastar els nostres menús i per demostrar que de mica en mica estem tornant a la normalitat», destacava Marta Garcia, que és una de les propietàries.



Els propers dies serà una prova de foc per restablir els hàbits que hi havia abans de la pandèmia. Garcia té molt clar com han de posar les taules a partir d'avui i les limitacions que hi haurà a l'hora de servir els clients, però la recuperació del negoci passa per confiar que de mica en mica l'activitat torni a ser la d'abans. «Durant un temps només treballarem els propietaris. Teníem personal contractat, i de seguida que puguem el tornarem a tenir a aquí, però hem tingut sort dels ERTO perquè, si no, el negoci no hauria sobreviscut», afegeix la responsable, i explica que tot conversant amb propietaris d'altres restaurants de la capital cerdana es troben en una situació similar. Treballen per mantenir els clients més fidels i per establir les bases de la tornada «a una normalitat, entre cometes».

Turistes d'interior



A la Cerdanya, però, la majoria de restaurants no aposten per obrir a partir d'avui i esperaran que els turistes d'interior, sobretot de l'àrea de Barcelona, arribin i reactivin l'economia comarcal.



A la mateixa plaça dels Herois de Puigcerdà, davant la Xurreria Raquel, que forma part històricament del paisatge urbà del centre de la ciutat, ahir uns quants veïns feien cua. El propietari, Gregorio Carnicero, va decidir obrir el cap de setmana davant la previsió que hi hagués moviment als carrers i, sobretot, perquè ha de reflotar el negoci. «Els restaurant començaran a obrir i espero que tot s'animi. El cert és que el cap de setmana ha estat fluix, però esperem veure més gent de mica en mica. Fins avui tot estava molt mort i obrir en aquestes condicions és trist», es lamentava ahir al migdia mentre venia xurros i patates fregides.



«En general, els restaurants de la Cerdanya no estan obrint. Sí que n'hi alguns que estan fent menjar per emportar-se, però pocs. Molts no ho faran fins que no hi hagi mesures clares i esperaran l'arribada dels turistes de l'àrea metropolitana, perquè no tindrem els internacionals», explica a Regió7 el vicepresident de l'Associació Agroalimentària de Cerdanya, David Isern. En canvi, a la Seu d'Urgell sí que preveuen que força cafeteries amb terrassa reiniciïn l'activitat aquesta setmana. El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, assegura que «hi ha interès per tornar a obrir», tot i que no sap quants ho faran a partir d'avui perquè, a més, la previsió meteorològica és que plogui aquesta setmana. Els representants del sector consideren que cada establiment haurà de fer comptes per veure si li surten els números amb la limitació de clients. Fonts de l'Ajuntament de al Seu d'Urgell indicaven a aquest diari que algunes cafeteries havien demanat ampliar l'espai de terrassa..

Hotels, en espera



Els establiments hotelers de la Cerdanya i l'Alt Urgell tenien les portes tancades ahir. No hi ha visitants i, per tant, no hi ha negoci. Als representants del sector només els constava que a l'entorn de la Seu d'Urgell només n'hi havia un d'obert i que un altre pensava obrir aquesta setmana, però només per acollir treballadors d'empreses de serveis essencials. De turistes, zero.



La presidenta de l'Associació d'Hotels i Allotjament Turístics de la Cerdanya, Núria Vidal, va explicar a Regió7 que hi havia prevista l'arribada al maig i al juny de grups de colònies i campus d'estudiants, però ara estan convençuts fins a mitjan juny no tindran cap client. «Només quan es pugui moure la gent d'una zona a l'altra, i avancem en desconfinament, el sector podrà reflotar. I és que ara, fins i tot, tenim la frontera tancada. A més, no obrirem fins que no puguem garantir la seguretat dels clients», deia, i es queixava que «els protocols que ha de seguir el sector turístic estan poc definits».