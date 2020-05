Veure amics, anar al cine i al gimnàs amb limitacions

? TROBADES AMB FAMILIARS O AMICS. Es permeten les reunions privades de fins a 10 persones –en domicilis, associacions o seu socials– tot respectant les normes de seguretat i higiene, i es mantenen les franges horàries als municipis grans.



? DESPLAÇAMENTS DINS DE LA MATEIXA REGIÓ SANITÀRIA. Els veïns podran anar amb altres de la mateixa regió sanitària, ja que en cas de Catalunya la divisió territorial del desconfinament no s'ha fet per províncies sinó per àrees sanitàries. La Cerdanya i l'Alt Urgell són dins de la zona de l'Alt Pirineu i Aran i, per tant, els habitants d'aquestes dues comarques es poden desplaçar més enllà dels seus límits de la regió.



? SEGONES RESIDÈNCIES. Els habitants de les regions sanitàries que passen a la fase 1 es poden desplaçar a les segones residències sempre que no estiguin a la seva regió sanitària



? MÉS ACTIVITAT COMERCIAL. Es permetrà la reobertura dels hotels, establiments turístics i comerços encara tancats al públic per l'estat d'alarma, sempre que aquests últims no superin els 400 m2 de superfície. També hi haurà una reobertura parcial de les terrasses de bars i restaurants al 50% d'ocupació.



? ENTERRAMENTS. Es podran celebrar funerals, i les sales de vetlles de les funeràries estaran obertes, sempre que no hi hagi grups que superin les 15 persones.



? VEHICLE PRIVAT. Si els ocupants no viuen junts, hi poden anar dues persones per fila amb mascareta. En desplaçaments de persones que viuen juntes, podran anar fins a nou passatgers sense mascareta.



? CULTURA. Les sales de cine, teatre i altres espectacles poden obrir amb un màxim de 30 persones en el cas de recinte tancat. Per a activitats culturals a espais exteriors, la limitació és de de 200 persones. Les activitats turístiques, amb cita prèvia.



? ESPORTS. Els gimnasos poden obrir amb cita prèvia i amb un aforament màxim del 30 %, sense vestidors ni dutxes. Els qui vulguin fer senderisme a l'aire lliure podran anar en grups de com a màxim de 10 persones.