Bars i restaurants de la Cerdanya inicien la normalització amb dubtes

La Cerdanya va ser ahir una de les comarques que es va llevar en fase 1. Els avantatges que suposa per a l'economia retirar algunes mesures restrictives de mobilitat no servirà per fer prou calaix a bars, restaurants o hotels perquè els diners els fan quan hi ha més clients que els de la mateixa població, quan hi ha turisme. I ara per ara, no n'hi ha. El canvi de fase afecta la Cerdanya i l'Alt Urgell, i la resta de comarques de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, i les regions del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Puigcerdà, en dilluns, hi ha el cormerç en descans setmanal i, per tant, la vila anava ahir a mig gas en la recuperació d'espais i hàbits de compra.

L'economia en la fase 1 a la Cerdanya evidencia que cal un equilibri pràcticament impossible. En aquest estadi, cal que l'establiment disposi d'una terrassa gran i que tingui clients locals, propietaris que puguin treballar sense gaire marge de benefici i que faci bon temps.

A les vuit del matí, Josep Tubau va obrir l'històric bar Snack de Bellver, conegut per tenir una de les terrasses més grans de la comarca, amb uns 900 m2. Amb el menjador tancat, l'Snack oferirà a partir d'aquest dilluns esmorzars i dinars. Sopars no perquè els vespres encara són freds i la plantilla no és completa. Tubau ha argumentat que «fins ara la cosa no s'ha presentant gens bé, i pel que fa al futur, a l'agost, si tan sols haig de poder tenir ocupat el 50%, serà molt poca cosa, de manera que de moment m'hauré d'anar refiant de la gent d'aquí; fins que no obrin el túnel, no farem res».

La nova fase sí que ha servit per permetre als grups d'amics i coneguts retrobar-se a les terrasses. Uns dels primers clients van ser Andrea Garrido, Albert Gosa i Roc Codina, que esmorzaven en una taula amb la normalitat d'abans de la pandèmia. Els tres amics van apuntar que havien volgut aprofitar de seguida la nova permissivitat per reunir-se i recuperar les sensacions d'estar junts prenent qualsevol cosa. Després, van coincidir, «tornarem cap a casa perquè ens hem quedat sense feina».

L'equilibri econòmic en aquesta fase 1 no és factible per a tothom. Així ho va remarcar Pepita Pujol, del restaurant la Solana de Bolvir, un altre dels establiments amb terrassa clàssica per aturar-se a menjar a peu de l'N-260. De moment, la Solana no obrirà aquesta setmana: «Amb el temps que farà i sense poder encara treure treballadors de l'ERTO ho veig molt difícil; tenim moltes despeses entre el lloguer i el personal i, per tant, veig precipitat obrir».

Al centre de Puigcerdà alguns establiments amb terrassa van decidir obrir perquè tenen una clientela habitual local i el propietari ha preferit obrir per anar escalfant el negoci. És el cas d'El Cafè de la Plaça, un dels més populars de la plaça dels Herois. El seu responsable, Francisco González Halcón, netejava i desinfectava taules a les vuit del matí amb l'esperança que aquest dilluns fos el principi del retorn a la normalitat. González explicava que havia obert «perquè ja feia dies que en tenia ganes i la gent de Puigcerdà, també. Fins ara havia fet menjar per emportar-se, però avui [ahir per al lector]és el primer dia que obrim per als clients. Segons com vagi decidirem què fem. De moment, la gent va venint. Oferim esmorzars, entrepans i algun plat combinat i tapes tot el dia».

El Cafè de la plaça va obrir amb el propietari i la seva parella com a treballadors, quan generalment té dos empleats més. A quarts de nou els clients més habituals no van deixar passar l'oportunitat de reprendre els costums. González va manifestar que espera que «en els pròxims dies tot vagi molt millor».

A l'altre costat de la plaça, el bar Nordest redistribuïa les taules per complir la nova normativa. La seva responsable, Marta Garcia, explicava que «reobro el negoci amb ganes de començar una viure una mica aquesta normalitat relativa, per tenir com a mínim la sensació de treballar una mica i donar vida a la població». El Nordest ofereix una terrassa reduïda i menjars per emportar-se. A les taules de la plaça s'hi pot menjar amb una carta també reduïda durant el dia. Els caps de setmana s'aventurarà a obrir per sopar, si fa prou bo: «Ara estarem encara més lligats al temps», remarcava ahir Marta Garcia.