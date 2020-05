ERC de Puigcerdà denuncia que l'estany buit impedeix la temporada de regs

La secció local d'ERC de Puigcerdà i Jovent Republicà han denunciat que la «manca de previsió» de l'Ajuntament en la gestió del buidatge i neteja de l'estany ha impedit l'inici de la temporada de reg de la pagesia. El llac, que es va començar a buidar el mes de gener en una operació que es va haver de posposar per les gelades, és encara buit mentre gent incívica hi va llençant deixalles.

Segons ha explicat el grup d'ERC, «en el plenari del passat mes d'abril, els nostres regidors varen preguntar a l'equip de govern si un cop finalitzada la fase del buidat en la seva pràctica totalitat, tenien pensat realitzar-hi alguna actuació com ara la retirada de la capa de llot del fons o el sanejament i rejuntat de l'escullera perimetral en els trams que siguin necessaris. Se'ns va contestar que tenien previst actuar al sobreeixidor de la boca nord amb un cost aproximat de 2.700 euros i que es va començar a estudiar la possibilitat, juntament amb la brigada municipal, de com actuar per poder fer la neteja del fons de l'estany. Recordant com ha estat la gestió d'aquesta actuació sense partida assignada al pressupost anual, queda palesa, un cop més, la falta de previsió i constant improvisació en el manteniment de les infraestructures municipals. Una actuació que es va iniciar totalment fora del termini que hauria d'haver estat i que, per falta de previsió i assessorament i nefasta gestió altament qüestionable, ens ha dut a on estem a dia d'avui, amb el llac encara buit, sense la feina feta i sense oblidar que, teòricament, el deu de maig es començar a regar amb l'aigua de l'estany. Evidentment, o no es faran els treballs o no es podran regar tots els sectors que depenen d'aquesta infraestructura, vital d'altra banda com a atractiu turístic de la vila».

Els portaveus d'ERC han lamentat que la neteja del fons de l'estany evidencia «una feina que tindrà un cost clarament superior als 120.000 euros, no ha estat ni prevista, ni planificada i, probablement, no s'acabarà fent ara que es podria fer per aprofitar la despesa ja feta».

La Brigada hi treballa

L'Ajuntament ha explicat que està treballant en la neteja del canal internacional de nou quilòmetres que abasteix el llac des de Ruités, feines que ha realitzat en les últimes setmanes, i que a partir d'avui dimarts la Brigada Municipal se centrarà en la neteja de l'interior de l'estany.