Oliana i Ponts, tan a prop, tan iguals i ara tan separats perquè estan en dues fases diferents

La desescalada a dues velocitats que es viu des a la demarcació de Lleida s'ha fet palesa amb l'inici de la represa de l'activitat presencial als bars i restaurants i l'obertura sense cita prèvia de comerços considerats no essencials a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran. Els municipis d'Oliana (Alt Urgell) i Ponts (Noguera), amb un nombre d'habitants relativament similar i vinculats socioeconòmicament malgrat pertànyer a dues comarques diferents i estar separats per una distància de gairebé 25 quilòmetres, viuen ara de manera diferent el procés de desconfinament. Així, el primer, a la banda sud-est de la regió sanitària pirinenca, ha avançat a la fase 1, mentre que el segon, al nord-est de la de Lleida, continua en fase 0.

Oliana, amb uns 1.800 habitants, és a partir d'ahir accessible des de qualsevol punt de l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran, ja que el fet que aquesta regió sanitària hagi passat a la fase 1 implica que la mobilitat dins d'aquesta àrea torna a estar permesa. Mentre que continuen prohibits els desplaçaments cap a municipis veïns de les comarques de la Noguera i el Solsonès –amb els quals hi ha una certa relació– que no tinguin a veure amb finalitats laborals, sanitàries o de força major. Així, no es pot anar ni venir des de Ponts, localitat on viuen unes 2.600 persones i amb el qual hi ha un vincle socioeconòmic important, tenint en compte, a més, que les capitals de comarca d'aquestes poblacions queden a uns 40 quilòmetres de distància. Ara, els ritmes són diferents.

L'alcaldessa d'Oliana, Carme Lostao, diu que el municipi afronta amb «il·lusió» el fet de passar a la fase 1 de la desescalada, perquè, «significa que hem fet les coses bé fins ara». Per aquest motiu, fa una crida a «la prudència» i a la responsabilitat per evitar que la població és relaxi i es pugui acabar per «tornar enrere».

Les terrasses de bars i restaurants de Ponts segueixen tancades i amb taules i cadires plegades, de la mateixa manera que hotels i allotjaments. Alguns comerços de productes no essencials tampoc han aixecat la reixa, mentre els que sí que ho han fet, atenen els clients amb cita prèvia. Són algunes de les imatges que ofereix el municipi.