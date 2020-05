El Parc del Segre reobre a la Seu d'Urgell en l'inici de la represa a la ciutat

El Centre Especialitzat de Tecnificació de Piragüisme de la Seu d'Urgell, ubicat a les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre, va reobrir portes ahir, dilluns, coincidint amb l'entrada en vigor de la fase 1 de desescalada al conjunt de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Una dotzena de palistes de l'equip espanyol van tornar a baixar pel canal d'aigües braves d'aquest complex, tot respectant les mesures de seguretat i prevenció, com ara guardar una distància de més de dos metres entre ells i amb els seus entrenadors. D'altra banda, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acordat destinar més d'un milió d'euros a ajudar famílies, empreses i autònoms de la ciutat que han quedat afectats per la crisi sanitària de la Covid-19.

Un dels quatre entrenadors que van estar amb els grup de palistes «d'alt nivell» que ha tornat al Parc del Segre, Xabi Etxaniz, va afirmar que la reobertura de les instal·lacions havia estat rebuda com «una supernotícia» per ells, ja que feia «molts dies que no tocaven l'aigua i el piragüisme és un esport de molta sensibilitat», amb la qual cosa, va assegurar, hi havia «ganes de començar». En aquest sentit, va explicar que ara el més important és poder tornar a «remar» per anar millorant la tècnica.

Respecte a les mesures de prevenció i seguretat, Etxaniz va dir que se segueix la normativa publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), com ara rentar-se sovint les mans, evitar tocar cap element comú i no utilitzar els vestidors. També va explicar que es manté una distància de més de dos metres a l'hora de parlar amb els quatre entrenadors que acompanyen la dotzena de piragüistes que ahir van tornar a baixar pel canal d'aigües braves de l'equipament de la capital alturgellenca.

Val a dir que, tot i que el centre de tecnificació de piragüisme ha recuperat la seva activitat coincidint amb la fase 1 del procés de desescalada, les instal·lacions del Parc del Segre estaven obertes des de final del mes d'abril per al passeig. En aquest sentit, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va senyalitzar un recorregut de sentit únic per aquest espai amb l'objectiu d'evitar que les persones es puguin creuar i minimitzar així el risc de contagi de la Covid-19.

D'altra banda, l'equip de govern del consistori alt-urgellenc ha acordat amb la plataforma Compromís X la Seu, a l'oposició, un paquet de mesures econòmiques de suport als afectats per la crisi sanitària de la Covid-19. Aquest pla té una dotació de gairebé 1,1 milions d'euros, prop de la meitat dels quals provenen del romanent de tresoreria del 2019.

Es destina mig milió d'euros a ajudar famílies, empreses i autònoms. Així, les persones que s'hagin quedat sense feina o estiguin immersos en un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) podran tenir accés a unes targetes moneder per gastar en comerços i empreses de la ciutat. Seran de 250 euros per als aturats, de 100 en el cas d'ERTO i 400 si són treballadors fronterers que s'han quedat sense feina a partir del 14 de març. I les empreses que hagin hagut de cessar la seva activitat podran rebre algun tipus de subvenció fins a 800 euros.