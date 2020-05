Els refugis continuen tancats a pesar de ser a l'entorn natural

De la mateixa manera que els establiments hotelers, que han decidit majoritàriament no obrir en aquesta fase 1 per manca de clients, els refugis de muntanya, un altre dels grans atractius de la comarca, han optat per mantenir els establiments tancats.

Refugis populars com el del Malniu i de la Feixa, a Meranges i Guils de Cerdanya respectivament, tenen les instal·lacions tancades a pesar que la nova fase de desconfinament els permet atendre clients. En aquest sentit, la problemàtica dels refugis és la mateixa que la dels hotels agreujada pel fet que la norma prohibeix encara fer esport fora del terme municipal propi.

La responsable del refugi de la Feixa, Marta Junyent, ha explicat que la seva intenció era obrir ja aquest pròxim cap de setmana per oferir servei un primer servei de restauració als excursionistes. La lletra petita de la normativa de la fase 1, però, li ho ha desaconsellat perquè «tan sols podrien venir els veïns de Guils i, en tot cas, estaria incentivant a la gent que sortís del seu terme municipal quan teòricament no està permès». Davant d'aquesta situació, Junyent ha apuntat la necessitat que les autoritats revisin aquesta normativa per, com a mínim, promoure la mobilitat dins de l'àrea sanitària que passa pel mateix estatge de desconfinament. Junyent ha apuntat que esperarà a noves fases per obrir.