Més de 100 empreses cerdanes assumiran el cost del túnel del Cadí dels seus clients durant el 6 i 7 de juny

Més d'un centenar d'empreses de deu sectors d'activitat diferents repartides entre tots els municipis de la Cerdanya s'han adherit a una nova campanya que consisteix en assumir el cost del peatge del túnel del Cadí dels seus clients durant un cap de setmana. L'objectiu d'aquesta iniciativa, promoguda per l'associació Empresariat Cerdanya, és revitalitzar el turisme i l'activitat econòmica a la comarca després de la paràlisi derivada de la crisi sanitària de la covid-19.

Així, es preveu que totes les persones que presentin el tiquet d'aquest peatge els dies 6 i 7 de juny a un establiment que formi part de l'acció "Welcome Summer Cerdanya" podran recuperar-ne l'import o destinar-lo, a través d'un donatiu, a la Fundació Hospital de Puigcerdà.

La possibilitat "d'invertir" els diners del peatge del Túnel del Cadí estarà disponible tant en hotels i restaurants de la comarca com també en diverses activitats programades, ja que l'objectiu és promoure diverses propostes "vivencials" per a dur a terme en família o grups d'amics, segons han explicat des d'Empresariat Cerdanya en un comunicat. Tot i que la idea inicial és que l'acció tingui lloc el 6 i 7 de juny, en cas de no ser possible es posposaria al cap de setmana del 27 i 28 del mateix mes.