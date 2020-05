Puigcerdà estrena la normalitat de relacions distants i desinfectades

La ciutat de Puigcerdà va experimentar ahir, amb la reobertura de bona part del comerç minorista, el que serà la nova normalitat. Es tracta d'una normalitat desinfectada, on tot és acabat de netejar, tots els locals fan l'olor de desinfecció de cal dentista i on tot es mira i analitza a distància. Prohibit tocar res.

El 65% del comerç menudista de Puigcerdà va aixecar ahir persianes aprofitant el primer dia de la fase 1 de desconfinament, atès que els dilluns la capital cerdana fa festa com a població turística. Els carrers del centre de Puigcerdà oferien ahir al matí un ambient molt semblant al que es veia en temps anteriors a la pandèmia del coronavirus, amb terrasses de bars i restaurants en funcionament, supermercats amb cua, bancs amb cua al carrer i botigues obertes.

La nova normalitat desinfectada obliga els comerciants a establir una altra relació amb els clients, més distant i plena de normes, fins al punt que la major part dels botiguers demanen als clients que no toquin res que no estiguin segurs de voler comprar. Al carrer Espanya de Puigcerdà, Jaume Vega va obrir ahir la botiga de llibres i jocs de taula Màgia de Tinta. La primera feina d'aquesta reentrada se centrava a netejar i desinfectar vidres, tancar zones comunes i establir recorreguts per als clients.

No obstant això, Vega afrontava aquesta nova etapa que viurà el comerç de Puigcerdà amb una cert optimisme: «Ja veurem com van les coses a mesura que passem el dia; de moment hem obert per les ganes d'activar-nos, d'encarar la nova normalitat que ens espera i posar en marxa les mesures de seguretat; teníem ganes de sortir de casa».

Al mateix carrer, un dels establiments més veterans de Puigcerdà, la merceria Eval, també va apujar persiana. La seva responsable, Dolors Cot, va atendre els primers clients amb una màscara de plàstic que li cobria tota la cara, una situació que mai s'havia imaginat viure en les tres dècades de trajectòria: «Treballar amb aquesta mascareta encara està prou bé, perquè el que és aquestes de boca, són horroroses, fan molta calor... he obert per activar-me una mica i aportar una mica d'ambient; aniré fent el que pugui sobre la marxa; he posat gel de mans per als clients i demano a la gent que no toqui gaire els productes sinó que me'ls demanin a mi, però, de fet, molts ja s'esperen a la porta».

A l'altre carrer principal de Puigcerdà, el carrer Major, Ester Bella va reobrir la històrica sabateria Margall, també amb més de 30 anys de presència a la vila. Com la merceria i la botiga de jocs de taula, l'establiment desprenia el perfum dolç i embriagador del desinfectant. Tot era net i el terra encara es veia moll de l'última fregada. En un costat dels emprovadors, unes capses de bosses esperaven els nous clients. Tothom ha de portar guants o rentar-se les mans i posar-se bosses de plàstic als peus quan s'emprova les sabates. En les primeres hores de reobertura, Bella ja n'havia venut dos parells a clients locals. El negoci, però, necessitarà els segons residents i també els turistes per tornar a les seves xifres habituals. Bella explicava que «estem netejant i desinfectant constantment».