Renfe restablirà el servei entre Ripoll i Puigcerdà a partir de dilluns vinent

La plataforma «Perquè no ens fotin el tren» va fer pública ahir la seva petició que es posi de nou en servei la connexió de tren entre Ripoll i Puigcerdà de l'R3 a partir de dilluns vinent amb totes les freqüències. La primera part de la petició, l'empresa Renfe la va garantir ahir mateix assegurant que el tren entre Puigcerdà i Ripoll tornarà a circular a partir d'aquest dia. Ara, la segona part del requeriment, que ho faci amb el mateix horari que tenia, a hores d'ara no està tan clara. Ahir, fonts de la companyia indicaven que s'ha d'analitzar la utilització de la línia que va quedar sense trens el 6 d'abril passat.



La previsible entrada a la fase 1 a partir de dilluns de les regions sanitàries de Girona, Catalunya Central i Lleida, sumada a les comarques de l'Alt Pirineu que ja van tenir un primer punt de retorn a la situació pre-Covid dilluns passat, farà que la major part del territori estigui en la fase 1, tot i que Barcelona i l'entorn metropolità més poblat encara no entrarà plenament en aquesta fase.



Si no hi ha encara la possibilitat d'anar a Barcelona o que els barcelonins vagin a la Cerdanya, el tren perd bona part del mercat. El portaveu de Renfe, Antoni Carmona, explicava ahir que a l'hora de reprendre l'activitat amb l'horari complet l'empresa valorarà l'ús que hi ha hagut en els darrers dies del transport per carretera substitutiu del tren. En la majoria dels viatges, segons dades de Renfe, hi han viatjat 2 o 3 persones.



La portaveu de la plataforma, Monte Ayats, explicava ahir que si finalment s'entra en la fase 1 «no tindrà cap raó de ser» que la setmana vinent encara no funcioni. Si bé entenen que durant el confinament total per l'emergència sanitària es va haver de suspendre, creuen que amb la represa parcial de l'activitat de fa setmanes ja s'hauria d'haver recuperat. I lamenten que només hi hagi tres autobusos al dia com a alternativa malgrat la represa parcial de l'activitat. «La gent ha d'anar a treballar i al metge, és un servei públic», subratlla Ayats.



Ayats també indicava que la situació del tren entre Ripoll i Puigcerdà «és un exemple més» de com Adif, Renfe i el departament de Territori tracten aquesta línia, per a la qual fa anys que demanen millores. «De seguida es troba una excusa perquè no funcioni», subratlla.



Fa uns dies van presentar una queixa al Síndic de Gregues per denunciar la situació i també van demanar explicacions a Territori. La resposta, segons Ayats, és que Adif i Renfe no reprenien el servei per temes logístics, sanitaris i per l'estat d'alarma.



El Síndic ahir va recomanar que es restableixi el servei ferroviari de la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà. El defensor ha iniciat una actuació d'ofici per analitzar l'actuació de les administracions públiques en relació amb la suspensió d'aquest servei ferroviari. S'ha adreçat al departament de Territori i Sostenibilitat i al ministeri de Foment.