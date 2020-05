La Cerdanya ofereix compensar el peatge del túnel als turistes postCovid 19

La patronal Empresariat Cerdanya i el Grup d'Activitats Turístiques han impulsat una acció turística que amb l'esquer de compensar el preu del túnel del Cadí vol atraure els turistes post pandèmia del Covi-19. L'acció porta per nom 'Welcome Summer Cerdanya 2020' i es portarà a terme el cap de setmana del sis i set de juny si les autoritats sanitàries i el ritme de desconfinament del país ho permet.

El gran atractiu de l'acció turística és recompensar als clients el pagament dels 12 euros que costa passar el túnel del Cadí amb serveis complementaris o una donació solidària per a l'Hospital de Cerdanya. Així, sota l'eslògan 'No paguis el peatge: inverteixe'l!' el centenar d'empresaris impulsors de la iniciativa oferiran tastets o serveis turístics als nous clients que arribin a la vall després del confinament. Segons han explicat els seus impulsors, «fer una activitat, dormir en un hotel, assistir a una conferència, consumir en un restaurant o en altres establiments adherits al Welcom Summer Cerdanya, i donant el tiquet del Túnel del Cadí, el participant podrà escollir que l'establiment li retorni l'import del tiquet del Túnel, o bé que l'establiment el dediqui a fer un donatiu per el import del tiquet a la Fundació Hospital de Puigcerdà». En aquest sentit, des d'Empresariat Cerdanya han argumentat que «s'arribi com s'arribi a la Cerdanya, o si es viu a la Comarca, tothom podrà participar de l'acció solidaria, ja que l'establiment on es realitzi l'activitat explicarà la campanya solidaria i facilitarà la donació. Les empreses del sector turístic porten moltes setmanes aturades per la pandèmia del covid-19. La reactivació del sector turístic és cabdal per una comarca com la Cerdanya on una de les principals fonts d'ingressos prové dels visitants a la comarca.

Els representants de la patronal local han remarcat que «per primera vegada la Cerdanya ha aconseguit la unió del tot el teixit empresarial turístic i no turístic; aquesta aturada, ha permès reforçar la complicitat empresarial entre sectors productius generant i establint sinergies comercials, i anant totes les empreses en la mateixa direcció».

Si bé les dates previstes pe a l'acció són el 6 i 7 de juny, estan condicionades a les directrius estatals i dels estaments sanitaris locals, de manera que si no pogués ser aquests dies, se celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de juny.