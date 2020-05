Els bisbats de la regió central fan les primeres misses amb restriccions

Primer va ser el bisbat d'Urgell, i ara s'hi han afegit els de Vic i Solsona. Des d'ahir, el conjunt de par-ròquies de les comarques centrals ja poden fer missa després que la fase 1 del desconfinament es va estendre a la resta del territori tret del Baix Llobregat, que s'ha quedat en una fase intermèdia però també es permeten les celebracions eucarístiques. Ara bé, es fan sota un ampli protocol de mesures que converteixen aquestes misses en uns ritus encara més solemnes a causa de la distància social i la prudència en el contacte que ha imposat la lluita contra la pandèmia.

Una de les parròquies que ja van reprendre les misses el cap de setmana és la de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya. Dissabte a la tarda, la catedral romànica de Santa Maria de Talló va reobrir la portalada amb la nova normalitat que, com a la realitat urbana, és també distant i desinfectada. A l'entrada del temple, uns pots de sabó desinfectant i un full de normes establia les noves mesures per seguir la missa.



Separats i amb mascareta

Una desena de feligresos, amb mascaretes, van seguir la celebració repartits estratègicament pels llargs bancs de fusta. Per orientar la posició que havia d'ocupar cadascú, la parròquia havia col·locat tres creus amb cinta adhesiva als bancs limitant-ne així l'ocupació. L'ambient exterior de l'església, amb el so dels falciots que ja han arribat al Pirineu, es mesclava amb les paraules del capellà perquè una altra de les mesures higièniques imposades és la de mantenir les portes ben obertes per anar regenerant l'aire. A l'hora de la pau, prohibit donar-se les mans i en el moment de combregar, capellà amb mascareta i hòstia sagrada a la mà.

L'ús de mascareta; rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en arribar i en marxar; mantenir un distanciament físic d'1,5 metres als bancs i per entrar i sortir o combregar; i evitar el contacte, per exemple per donar-se la pau, són algunes de les mesures comunes a totes les diòcesis, com també l'absència de fulls de cants o d'altres elements que s'hagin de passar de mà en mà. Unes mesures que els mateixos bisbats ja han anat fent públiques prèviament als fidels. El de Solsona, per exemple, exposava diverses recomanacions al full diocesà de diumenge, en què, entre altres coses, recordava la limitació a un terç de la capacitat del temple. Per això, anunciava l'obertura només de les par-ròquies mitjanes i grans (més de mil habitants), recomanava cerimònies privades als cementiris en cas que es preveiessin exèquies molt concorregudes, i es demanava a les persones de més de 70 anys no assistir a les celebracions litúrgiques.



La fe, també per Youtube

A fi de facilitar el seguiment de les celebracions religioses als fidels de les diòcesis que no tenen a prop una parròquia de les que han reprès les misses, bisbats com el d'Urgell també han activat un servei de retransmissió a través del seu canal de Youtube.

Així, per exemple, aquesta diòcesi diumenge va penjar al portal la missa del Diumenge VI de Pasqua, celebrada i presidida pel bisbe Joan-Enric Vives. L'endemà de la seva emissió, el vídeo ja acumulava un total de 229 visualitzacions.