Cultura en fase de mínims a la Cerdanya

La primera setmana de Fase 1 a la Cerdanya s'ha evidenciat, en l'àmbit de la cultura, com un tast de l'antiga normalitat. No més que això. Així, set dies després de la reobertura, la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà, la de referència a la comarca, ha registrat una reducció del 70% dels usuaris habituals. Amb tot, la biblioteca ha aportat el seu gra de sorra a la lenta recuperació de la vida quotidiana a la capital cerdana i centenars de lectors ja hi han anat, seguint el nou protocol d'higiene i seguretat sanitària.

La biblioteca va reobrir dimarts de la setmana passada. Ho va fer amb l'únic accés a la recepció, on els usuaris hi troben tres caixes per a deixar-hi els llibres, revistes o vídeos que tenien a casa, i els tècnics a qui podien demanar els nous documents de préstec. Els usuaris miren l'interior per les parets de vidre, pregunten si poden entrar i si ja n'han sortit els usuaris precedents passen al llindar principal. Allà un pot de gel hidroalcohòlic els espera perquè es rentin les mans. Amb la careta posada, entren a la recepció, d'on no passen.

En aquesta Fase 1 de desconfinament, doncs, ha quedat tancat l'accés a les zones de consulta dels mitjans de comunicació i llibres de la planta baixa i el primer pis. El descens del 70% suposa unes xifres d'afluència d'unes 1.050 persones al mes i unes 262 a la setmana, lluny de les 3.500 de mitjana mensual que rep l'equipament, segons ha xifrat la seva directora, Maria Àngels Terrones. Aquest descens ha evidenciat que la Biblioteca ha esdevingut un «tercer espai» vital per als usuaris, després del públic i el particular, en el qual s'hi senten be com a casa, segons Terrones. A la biblioteca de Puigcerdà hi ha anat gent cada dia, sense generar cues, tant de manera individual com en família, que en aquesta fase de la desescalada són més visible perquè són els únics grups. Terrones ha explicat que la gestió dels usuaris «ha estat prou àgil vistes les circumstàncies, sempre és molt millor que la gent pugi, es miri els documents, remeni, però com que no es pot, no ho hem pogut oferir».

Pel que fa als tipus d'usuaris, l'equipament cultural n'ha tingut de totes les menes, de locals, de segons residents que són a la vall, d'habituals i, també, de nous que s'han decidit ara a consumir-hi documents culturals. Un fet comú entre bona part dels usuaris ha estat el fet que estaven contents de retrobar oberta la biblioteca i els seus tècnics pel que té de normal.