La Cerdanya recupera el servei de tren amb sis freqüències i pocs usuaris

Puigcerdà ha recuperat aquest dilluns el servei de tren de Rodalies que connecta la comarca amb el Ripollès, Osona i la capital Barcelona. Coincidint amb l'activació de la Fase dos, Rodalies de Catalunya i Renfe han reactivat uns combois que, tal com succeïa a l'inici del confinament, tenen un nivell d'usuaris que tendeix a zero.

El primer comboi que ha sortit de Puigcerdà a quarts de vuit del matí ho ha fet amb ben pocs viatgers, tal com han assegurat des la companyia, de la mateixa manera que el tercer tren, que ha sortit a quarts d'onze del matí, ho ha fet amb dos únics passatgers. No obstant això, la recuperació del tren és, i sobretot serà després de la pandèmia, un servei de comunicació bàsic a la Cerdanya sobretot per les classes més populars i el turisme de natura i excursions.

Així ho reivindicava a peu de tren Dolors Caballero, una noia de Puigcerdà que ha acudit a l'estació acomiadar un familiar que baixava a Vic. Caballero ha remarcat que el servei de tren és cabdal per Puigcerdà hi ha recordat que per exemple durant el curs escolar l'utilitzen centenars de joves locals que van a Ripoll a Barcelona a cursar els seus estudis. En aquest sentit Caballero ha emfatitzat que «hem de lluitar per aquest tren, si ens el prenen hi perdrem molt; a l'època turística bé molta gent arriba a Puigcerdà amb el tren i durant el curs acadèmic és un enllaç clau per als estudiants de la vall». El servei complet de l'R3 de rodalies, que en les últimes setmanes s'ha completat entre Ripoll i Puigcerdà per carretera a causa del poc ús que tenia, s'ha reprès amb sis freqüències diàries tant de baixada a les comarques de Barcelona com de pujada al Pirineu.

Les autoritats polítiques i turístiques de la Cerdanya han reiterat durant aquest tall del servei la necessitat que la comarca tingui ben aviat un servei modern i adient a la nova mobilitat turística i han refusat de pla la possibilitat, denunciada per molts usuaris, que la companyia ferroviària estudiï anul·lar la connexió amb Puigcerdà. Aquesta modernització ha de passar per una rebaixa de l'actual durada del trajecte, de més de tres hores fins a Barcelona. Nombrosos usuaris han fet palès durant les últimes setmanes el seu descontentament que la Cerdanya patís el greuge de quedar-se sense servei mentre les altres comarques de la línia, i de les altres línies de la xarxa ferroviària del país, veiessin tan sols limitades les freqüències.