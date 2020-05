Els pirinencs reobren els refugis de muntanya a l'espera dels barcelonins

Els veïns de la Cerdanya i el Pirineu han permès els refugis de muntanya viure el primer cap de setmana d'obertura després del confinament. La prohibició vigent de moure's de regió sanitària arreu de Catalunya fa que encara siguin tan sols els pirinencs els que puguin accedir a aquesta oferta turística i esportiva. En aquest primer cap de setmana d'activitat, els refugis han omplert les primeres taules per dinar permetent els seus gestors reactivar una maquinària turística que, segons han remarcat, no arribarà al ple funcionament fins que s'aixequin les barreres de les regions sanitàries.

Al refugi de la Feixa, al municipi de Ger, la Marta Junyent va obrir els porticons a primera hora per començar a preparar dinars. Després de l'hivern i el confinament, tenia prou reserves per omplir les taules de l'exterior. Catorze persones dissabte i onze diumenge que, seguint els requisits de la fase u, podien utilitzar l'establiment per dinar però no els entorns per fer esport, a no ser que fossin federats o de Ger. Un embolic normatiu que a partir de la fase dos s'anirà alleugerint. Tots els clients provenien de Cerdanya i d'altres punts del Pirineu i fins i tot alguns cerdans van visitar el refugi per primera vegada: «hi ha molta gent que m'ha escrit i m'ha dit que vol pujar; ara és l'excusa per conèixer millor el territori propi», apuntava la Marta. De moment tan sols obrirà els caps de setmana per servir àpats o també entre setmana i per dormir amb reserva prèvia i si es tracta de nuclis familiars. En aquest sentit, l'actual situació és una oportunitat per a les famílies de poder gaudir en exclusivitat del refugi: «tinc il·lusió que la gent vagi pujant cada vegada més; de fet jo ja puc obrir per dormir, el que passa és que el nostre refugi és de dotze places i tan sols agafarem grups familiars perquè no podem mantenir la distància de seguretat a dins».

A pocs quilòmetres de la Feixa, al refugi de Malniu, a la muntanya de Meranges, en Jordi Torras també va viure dissabte la primera jornada de feina. El popular refugi que dóna accés a l'estany del Malniu va rebre excursionistes i, també, clients que hi van pujar a dinar. Al seu servei de restauració va atendre una vintena de persones, també de la regió sanitària. Per Torras «ara és el moment d'obrir els caps de setmana i de posar a punt el refugi per tal de poder anar-nos adaptant al progrés de cada fase de desescalada».