La Cerdanya fa una passa més cap a la normalitat cultural

L'activació de la Fase dos del desconfinament ha acostat els cerdans una passa més a la Cultura. Sense, encara, poder gaudir de la plena normalització dels serveis de cada municipi, la nova fase ha permès reobrir la seu de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya i ampliar els serveis de les biblioteques més importants com ara la Comtat de Cerdanya i la de Bellver.

Aquest dilluns ha reobert l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, per oferir el servei de consulta amb, això sí, cita prèvia a través del correu electrònic accerdanya.cultura@gencat.cat o el telèfon 972 88 23 67, segons han explicat des de l'Ajuntament. Els usuaris de l'Arxiu hauran de comunicar a través d'aquests canals i amb un mínim de 24 hores d'antelació, la sol·licitud d'accés a la consulta presencial a la seu de la institució del passeig 10 d'Abril. En la petició caldrà indicar el nom, la data, l'hora de la visita i la durada aproximada. Igualment, hauran de fer constar la documentació que volen consultar per tal de facilitar la preparació dels documents per part dels tècnics de l'Arxiu. Si els documents sol·licitats es troben en quarantena perquè han estat usats anteriorment per un altre usuari, els tècnics de l'Arxiu informaran de la impossibilitat de consultar-lo. Els responsables de l'Arxiu han establert un aforament limitat de sis persones i han previst un protocol d'us de les instal·lacions amb guants, mascareta i gel hidroalcohòlic així com ha establert tot un conjunt de mesures de seguretat i salut.

Al mateix edifici de l'Arxiu, al costat de la plaça del Claustre, la Biblioteca Comtat de Cerdanya també ha estrenat aquest dimarts noves mesures acord amb l'entrada a la Fase dos. La biblioteca ha ampliat els seus serveis i ha sumat al seu horari habitual de préstec a demanda, l'obertura de la sala de lectura. Els usuaris també podran utilitzar els ordinadors i les tauletes digitals seguint el protocol de desinfecció permanent i distància de seguretat. En la mateixa línia, la biblioteca del centre cívic Les Escoles Velles de Bellver va reobrint, ja des de la Fase u, amb un servei de retorn de llibres i préstec a demanda, per la qual cosa l'Ajuntament ha habilitat una sala específica del centre cívic i un nou horari els dilluns i dijous d'onze del matí una del migdia. Igualment, el Centre Cívic ha reprès es servei de bar de la planta baixa servint a la terrassa.