La fase 2 canvia les sensacions de restaurants i cafeteries cerdanes

«La disponibilitat de taules ja és una altra cosa. Ara és com tornar a començar». Així vivia ahir al matí l'inici de la fase 2 Ricard Carcasona a la cuina del restaurant Carmen, del centre de Puigcerdà. Des de bon matí va obrir l'establiment per començar a preparar tapes i menús que els clients per fi poden tornar a tastar no tan sols a la terrassa sinó també a l'interior del local.

Carcasona fregia mandonguilles amb l'esperança que aquesta tornada a la feina ja sigui la definitiva per encarar la nova normalitat. El responsable d'aquest popular establiment de la plaça Santa Maria, a peu del campanar, explicava que ha hagut d'adequar l'espai interior per garantir la seguretat sanitària dels clients, de manera que els comensals tan sols poden ocupar el 40% de l'aforament habitual i en cap cas la barra. A l'exterior, la terrassa, una de les més sol·licitades de Puigcerdà, bullia d'ambient a mig matí.

A la plaça de Barcelona, en un altre dels establiments emblemàtics de Puigcerdà, la Xocolateria Pirineus, ahir també va posar a disposició dels clients el menjador. La treballadora de l'establiment Sílvia Guzmán va obrir a les vuit del matí amb la incògnita de què passaria. La sala disposa de la meitat de taules i l'empresa ha reduït la plantilla de cinc a dos treballadors. A primera hora va rebre pocs clients, però a partir de les deu la xocolateria va començar a tenir l'aspecte d'abans el confinament.

Guzmán explicava que «esperem que el juliol i l'agost es recuperi de tot l'ambient; però de moment això ja és tota una altra cosa. Fins ara tan sols hem servit menjar a la porta, però avui ja podem reprendre el contacte amb els clients. Tenim l'esperança que tot millorarà a partir d'avui».

La seva responsable, Larisa Cané, es mostrava emocionada amb aquest retorn lent a la normalitat: «És un nova etapa que també serà molt difícil, però tenim molta esperança; serà difícil perquè serà com tornar a començar, després de quasi vint anys treballant. L'inici serà més dur, però ja tenim clients».