Les autoescoles en fase 2 reobren amb la teòrica en línia i sense dates d'examen

Les autoescoles de la Cerdanya i l'Alt Urgell han reprès l'activitat en l'inici d'aquesta fase 2 del desconfinament. Serà una tornada a les classes condicionada encara per les mesures de seguretat sanitària, el bagatge adquirit en les últimes setmanes en la formació a distància i la impossibilitat, per ara, de disposar dels examinadors perquè venen de Lleida, encara en fase 1.

Les autoescoles estan apostant per oferir les sessions de pràctiques amb proteccions i desinfeccions constants i continuar fent les teòriques a través de videoconferències. Entre les dues comarques hi ha més de 300 alumnes que esperen examinar-se d'algun dels permisos de conducció.

En les últimes hores, reunions del sector de la demarcació de Lleida i representants de la Direcció General de Trànsit ha permès establir les mesures per la represa de l'activitat.

Una de les autoescoles que ha reobert aquesta setmana és la Casas, amb seus a Puigcerdà i Bell-ver. L'acadèmia de formació viària, amb un centenar d'alumnes de totes les edats esperant reprendre les classes de conduir cotxe, moto o camió, ha establert un protocol d'actuació especialment per a les classes pràctiques.

Als alumnes se'ls oferiran guants i mascaretes, se'ls instarà a rentar-se les mans abans d'agafar el volant i el tutor farà el mateix i a més portarà una màscara de pantalla. Igualment, l'autoescola ha comprat un canó d'ozó per desinfectar el vehicle cada vegada que hi pugi un alumne i en la mesura del possible es mantindrà la cabina ventilada. El seu responsable, Albert Casas, ha explicat que «personalment el que faré és demanar als alumnes que es desinfectin les mans abans i després de ficar-se els guants i que es posin mascareta; jo, a més, per sort tinc un vehicle amb un sostre solar molt gran que em permetrà ventilar-lo molt bé. Pel que fa a mi, jo portaré guants, mascareta i pantalla protectora. Pel que fa als guants, jo feia temps que creia que eren necessaris perquè tots hi anem deixant la suor, la qual cosa no era gens higiènica, per la qual cosa crec que l'ús del gel desinfectant és una mesura que es mantindrà».

Pel que a les classes teòriques, les autoescoles aposten per mantenir les sessions en línia. Casas ha argumentat que, en el seu cas, «com que ens han reduït l'aforament i en un espai de 30 metres quadrats tan sols hi podem tenir sis alumnes, hem optat per treballar virtualment a través d'una plataforma de tests». Habitualment, l'acadèmia Casas treballava amb classes presencials amb entre vint i trenta alumnes, situació per a la qual caldrà esperar fins a futures fases del confinament.



Els exàmens hauran d'esperar

Les classes es reprendran sense una perspectiva definida quant a les dates d'exàmens, que es fan a la Seu d'Urgell cada vuit dies laborables. El centre examinador de la Seu, que rep alumnes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, s'abasteix d'examinadors que venen de Lleida. Aquests funcionaris de l'Estat, però, ara per ara no poden acudir a la Seu perquè estan en una altra zona sanitària, segons ha explicat Albert Casas.

No obstant això, la voluntat expressada per la Direcció General de Trànsit (DGT) als representants del gremi és no tan sols de poder desbloquejar la situació aviat sinó que, a més, de destinar un examinador més. Amb el cinquè examinador, les autoescoles esperen poder resoldre l'actual embut d'estudiants. Cada vuit dies laborables s'examinen a la Seu una quarantena d'alumnes provinents de les tres comarques.

L'acadèmia del RACC a la Seu, que suma actualment una seixantena d'alumnes en espera, també ha decidit continuar fent les classes en línia. En nom de l'acadèmia, una de les seves responsables ha explicat que «hem obert l'oficina i aquesta setmana estem esperem que s'acabin de definir les normatives de la DGT, que fins ara no eren prou clares».