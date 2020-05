Els raiers de Coll de Nargó i la Pobla demanen suport per ser patrimoni de la Unesco

Els raiers de Coll de Nargó (Alt Urgell) i els de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) han fet una crida a institucions, entitats culturals i ciutadania del territori perquè els donin suport i els facin valedors de la certificació de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. La candidatura presentada és de caire internacional i la lidera Polònia, tot i que en formen part associacions de l'antic ofici de transport de la fusta pels rius situades a Àustria, Alemanya, França o la República Txeca. Pel que fa a l'Estat, a més de les entitats catalanes s'han unit al projecte associacions del País Valencià, Aragó i Navarra. Les mostres de suport rebudes s'enviaran a la Unesco, ja que aquesta és una de les demandes fetes per l'organisme.

El president de l'Associació de Raiers de Coll de Nargó, Àlex Ferré, ha afirmat que "només falta que la Unesco doni el vistiplau definitiu a la candidatura" i que perquè això passi, ha afegit, necessiten el suport de la gent. Per aquest motiu, tant des d'aquesta entitat com la situada a la Pobla de Segur han fet una crida en aquest sentit. Així, la presidenta de l'Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa ha dit que estan "molt contents" de què les dues entitats hagin aconseguit l'objectiu de formar part d'aquest projecte.

Totes dues entitats han detallat que el suport pot arribar de qualsevol persona, encara que sigui un simple ciutadà que només coneix la festa d'anomenada. En aquest sentit, han demanat a la població que gravi vídeos o els enviï el seu suport per escrit mitjançant una carta o un correu electrònic i explicant la vinculació que tenen amb els raiers i què els porta a donar suport a la candidatura.

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha estat un dels primers a fer-ho i el seu alcalde, Marc Baró, s'ha mostrat "molt content" de poder contribuir a aconseguir la fita de Patrimoni Immaterial per la Unesco. A més, ha explicat que seria un "honor" pel municipi poder gaudir de dos reconeixements d'aquest organisme internacional amb les falles del Pirineu i els raiers. Val a dir que tant la Pobla de Segur com Coll de Nargó formen part del Geoparc Orígens, reconegut també per la Unesco i integrat per diversos municipis del Pallars Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell.