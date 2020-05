La justícia d'Andorra absol definitivament Martí Cots

Nova noticia positiva per al veí de Pi Martí Cots Saleta. La sala penal del Tribunal Superior ha absolt ara de forma definitiva el conegut com a 'Rambo de la Cerdanya' pels delictes que se li imputaven de la seva última visita al principat, el desembre del 2018. Tal com ja va dictaminar el novembre de l'any passat el Tribunal de Corts, ara el màxim òrgan judicial andorrà ha coincidit que no es pot acreditar que Cots hagués comès cap delicte a Andorra. En l'aute dictat pel Tribunal, apunta que a pesar de l'absolució, la justícia del principat no li tornarà els diners que se li van comissar en territori andorrà, uns 17.000 euros, un vehicle pressumptament robat, i armes, perquè aquests bens estan encara embargats per ordre de la justícia espanyola, on encara té causes pendents perquè la fugida a Andorra va ser posterior a un atracament en un hotel de Masella.

Pel que fa a una possible acusació de delictes de blanqueig de capital, el Tribunal Superior andorrà ho ha refusat de ple: 'la introducció en Andorra dels diners provinents del robatori a l'hotel, no es pot considerar degudament acreditat que fos realitzada amb la intenció específica d'obstaculitzar el descobriment del seu origen il·lícit. Així, del sol fet de traslladar els diners d'un país a l'altre no es pot inferir de forma inequívoca que aquella fos la seva finalitat, tenint en compte que el processat vivia en un àrea geogràfica pròxima a Andorra, i que dels fets provats resulta que no era la primera vegada que entrava al país, que es va limitar a portar a sobre els diners i deixar-los a l'habitació de l'hotel i que la seva personalitat irreflexiva i impulsiva sembla incompatible amb una planificació sobre la ocultació del origen il·lícit dels diners'.