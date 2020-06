«Em podria portar gasoil del costat de Puigcerdà?»

Els més veterans de la zona afirmen que a la frontera ha tornat aquell ambient poc segur de l'estat policial que fa que passar a l'altre costat depengui una mica de l'agent que et toca i de l'humor que gasta.

A la rotonda de la frontera una carpa i un vehicle policial exposat al mig del vial ja denoten que hi passa alguna cosa especial. Sis agents de la Policia Nacional espanyola amb armilla i mascareta aturen tots els vehicles que arriben procedents de la carretera de Llívia i de l'enllaç amb la Guingueta. Molts usuaris habituals ja se saben el protocol i mostren des de l'interior del vehicle el document d'identitat, pels dos costats, o el full que acredita que són treballadors fronterers. «Adelante caballero». Aquest habitualment punt àgil de la circulació transfronterera s'ha convertit en un nus de tràmits i dificultoses relacions amb els agents. Creuar la vall feia temps que no era tan difícil. Al costat de la Guingueta, un conductor es mira dret a la carretera el llarg vial d'entrada a l'Estat espanyol. Ha tingut pana i la benzinera és a l'altre costat. Com a solució a la burocràcia tan sols li queda la generositat del car-rer: «Vostè que té DNI espanyol, em podria anar a comprar gasoil a Puigcerdà i portar-me'l, si us plau?». Deu minuts d'un encàrrec que té un regust a l'antic estraperlo.