L'Alta Cerdanya, en zona verda, obrirà la frontera el dia 15

La frontera no tan sols es fa ara més evident que mai físicament en els punts de divisió estatal, sinó que també amb l'aplicació de les normatives que es van aprovant a cada Estat. Així, mentre a la Baixa Cerdanya s'ha passat de la fase 0 a la 1 i a la 2, a l'Alta Cerdanya la referència principal és el color. La regió dels Pirineus Orientals és en zona verda, la qual correspon a la segona etapa del desconfinament. A partir del dia 2 de juny obriran totes les escoles de manera progressiva, així com els establiments de restauració, els quals a partir de dimarts podran rebre grups de deu persones per taula. Pel que fa a la mobilitat, els cerdans del nord ja es podran moure més enllà dels 100 quilòmetres de l'actual limitació i el dia 15 París obrirà de nou la frontrera.