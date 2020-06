Ger posa en marxa el casal d'estiu amb una quarantena de nens, tot coincidint amb l'inici de la fase 3 de la desescalada

Ger ha posat en marxa el seu casal d'estiu aquest dilluns amb una quarantena de nens d'entre 3 i 12 anys, convertint-se així en un dels primers municipis de l'Alt Pirineu i Aran i del conjunt de Catalunya on s'hi duu a terme. D'aquesta manera, s'ha aprofitat que aquesta part del territori entrava a la fase 3 de la desescalada per tirar-lo endavant, just en el moment en què aquest tipus d'activitat ja està permesa. Tot i això, s'han hagut de fer alguns ajustaments, com ara organitzar grups d'un màxim de deu persones o limitar els horaris a la franja de matí, ja que no s'ofereix el servei de menjador.

La iniciativa ha estat molt ben rebuda, ja que ajuda a conciliar la vida laboral i familiar. L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha afirmat que "aquest confinament, als nens se'ls ha fet molt llarg" i que, per aquest motiu, van creure "oportú" engegar aquesta activitat quan l'Alt Pirineu i Aran arribés a la fase 3. En aquest sentit, ha explicat que des del consistori s'han fet les gestions pertinents per tal de rebre l'aval de la direcció general de Joventut.

La iniciativa ha obtingut una molt bona rebuda tant pels pares com pels infants i, de fet, aquest juny s'han omplert pràcticament les quaranta places que s'oferien. Mentre, hi ha llista d'espera per als mesos de juliol i agost. Pel que fa a la procedència dels nens, la majoria són de l'escola del municipi, a la qual hi van també alumnes que viuen a Isòvol i Meranges.

El casal d'estiu de Ger es duu a terme a les instal·lacions de la pista poliesportiva del municipi i el seu entorn. De fet, part de les activitats previstes consisteixen en passejades, rutes en bicicleta o excursions al voltant del riu.