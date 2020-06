FGC posa en marxa la Molina i el tren del ciment el dia 20

Les estacions de muntanya i els trens turístics que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), entre les quals la Molina, a la Cerdanya, aniran obrint de forma progressiva a partir de mitjans d'aquest mes de juny. Prèviament, aquest mateix divendres, ho farà el Parc Astronòmic Montsec, que per primer any s'incorpora a l'oferta turística de la companyia. Mentre, el dia 19 serà el torn de l'estació de Vall de Núria i el 20 el de La Molina, el Tren del Ciment (de la Pobla de Lillet a Castellar de N'hug) i el Funicular de Gelida. Tot plegat es farà seguint els protocols sanitaris, els quals estaran indicats mitjançant senyals informatius. Així, l'ús de la mascareta serà obligatori a trens, estacions, vestíbuls i zones comunes, a més de tots aquells llocs on no es pugui mantenir la seguretat.

FGC vol convidar la ciutadania a redescobrir el territori mitjançant la seva oferta turística, conformada per un seguit d'activitats i trens per gaudir del patrimoni natural i cultural del país. Després d'uns mesos tancades, les estacions de muntanya i els trens turístics tornen a obrir portes sota el lema 'Respira Natura' i de manera consensuada amb les autoritat locals i comarcals, per tal de donar una oferta global i ajudar a la recuperació de l'economia del territori.

D'entre les principals novetats per aquesta temporada d'estiu, destaca la posada en servei, per primer cop en aquest període, del tram del Telecabina del Cadí-Moixeró fins al Niu de l'Àliga. Així, al cim de la Tosa d'Alp, a 2.537 metres, s'ha instal·lat un punt d'observació panoràmic amb magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. A més, a través de l'e-tiquet del mòbil, el visitant podrà comprar des d'un bitllet senzill de pujada-baixada del telecabina fins a un paquet que inclou un dinar gastronòmic en aquest refugi.

Nou sistema de reserva anticipada en línia

D'altra banda, i en el marc de l'estratègia de digitalització, s'està desenvolupant un sistema de reserva anticipada de bitllets en línia amb l'objectiu de comercialitzar el gruix de l'oferta de places disponibles a través d'aquest canal. Això permetrà, segons ha explicat la companyia en un comunicat, fer un control d'aforaments automatitzat a les instal·lacions. Aquest sistema es començarà a implantar en les pròximes setmanes a les instal·lacions del Telecabina de La Molina i al Tren Cremallera de Vall de Núria, a més del de Montserrat que tornarà a operar a partir del 24 de juny.

Mentre, a Vall de Núria es posarà en marxa nou servei d'àudio-guia per descobrir la vall a través del telèfon mòbil. Concretament, consisteix en una aplicació que es podrà utilitzar tant en el trajecte amb el Cremallera com durant l'estada a la vall. Així, en el moment en què el visitant passa per un punt destacat de l'entorn, l'audio-guia s'activarà explicant-ne els detalls. Aquest suport està disponible en català, castellà, anglès i francès.

A més, aquest serà el primer estiu en què es podrà pujar al nou Telefèric Coma del Clot, una instal·lació renovada completament i que ha doblat la seva capacitat. A Vall de Núria també es presenten els nous cotxes històrics MGB i la Locomotora H12, que faran el trajecte de pujada de Ribes de Freser a Núria o de Queralbs a Núria, oferint informació tant amb la guia convencional com amb la nova aplicació per a dispositius mòbils. Mentre, l'accés a les andanes de les estacions del Tren Cremallera es farà amb validadores automàtiques i amb l'e-tiquet mòbil.

El Tren dels Llacs, a partir del juliol

D'altra banda, el Tren dels Llacs es posarà en servei el 4 de juliol i les activitats a l'estació de Vallter 2000 es reprendran a partir del 18 de juliol. Mentre, les d'Espot, Port Ainé i Boí Taüll no explotaran les seves instal·lacions de muntanya a l'estiu, tot i que s'hi poden fer excursions i rutes de senderisme en aquests entorns, porta d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l'Alt Pirineu, així com una destinació única pel que fa als esports d'aventura i aigües braves.

Pel que fa a les mesures de seguretat i de prevenció de cara a la covid-19, totes les zones de pagament i d'atenció al client estaran equipades amb pantalla/mampara protectora. Mentre, la neteja es durà a terme de la forma habitual, aplicant productes desinfectants i virucides en tots els espais on hi hagi moviments de persones i, a més, es posarà a disposició dels visitants gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans.