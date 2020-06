Docents de la Cerdanya s'uneixen per reclamar la fi del criteri provincial de la borsa de substituts

Un grup de professores de la Cerdanya ha impulsat una plataforma per demanar al Departament d'Educació que tingui en compte la comarca com a una sola unitat a la borsa de substitucions i, per tant, deixi de separar els seus municipis segons els límits provincials. Ara per ara, els docents d'aquesta zona que estan apuntats a les llistes per cobrir baixes d'altres mestres durant el curs escolar han de triar entre adscriure's als serveis territorials de Lleida o als Girona. Aquest fet implica que poden treballar en qualsevol dels municipis de l'àmbit que escullin però, en canvi, no poden optar a les places que hi hagi en centres educatius que formen part d'altres regions, encara que aquests estiguin situats més a prop dels seus domicilis.

Des de la Plataforma Docents Substituts de Cerdanya expliquen que si bé a la comarca hi ha dotze escoles públiques d'educació infantil i primària i un institut de secundària, amb el funcionament actual de la borsa de substitucions només hi poden optar a la meitat. "Si posem servei territorial de Girona no podem treballar a Prats i Sansor o a Bellver de Cerdanya i si ho fem al de Lleida no podem anar a Puigcerdà o Bolvir", exposa la seva portaveu, Luci Mir, que diu que volen inscriure's a tots dos per acabar amb un problema que s'ha agreujat amb els nomenaments telemàtics.

"No diem que no volem anar a treballar, però si ho podem fer a la nostra comarca, millor", afirma Mir, que al·lega que les distàncies que han recórrer per desplaçar-se a altres zones sense canviar de residència impliquen que, a la pràctica, només demanin l'Alt Urgell si estan adscrits a Lleida o el Ripollès si s'inscriuen a Girona. En aquest sentit, la portaveu de la plataforma explica que al seu dia es va trobar que havia de cobrir una substitució a Blanes i que una altra mestra d'aquesta localitat de la Selva estava treballant a Cerdanya i no se'ls va permetre intercanviar la plaça.

De moment, la vintena d'integrants de l'entitat ha recollit més de 600 signatures, entre les quals hi ha la de molts professors que treballen a la comarca. També han rebut el suport del Consell de la Cerdanya i dels sindicats UGT, CCOO i Intersindical i ara estan contactant amb els alcaldes de la zona per obtenir-lo. A més, segons han explicat, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, "sap de la problemàtica" i preveuen poder-li exposar d'una forma detallada més endavant.

Treballar a àmbits territorials limítrofs

D'altra banda, des de la plataforma expliquen que desplaçar-se per anar a treballar al Berguedà -que forma part dels serveis territorials de la Catalunya Central- és més fàcil i ràpid que a d'altres punts que formen part del seu àmbit, situació que, afirmen, també passa en diverses comarques del país que limiten amb d'altres regions. Per aquest motiu, consideren que el criteri que caldria aplicar és el de la proximitat, independentment del servei territorial escollit com a preferent.

Actualment, l'estructura del Departament d'Educació en serveis territorials està conformada, a banda dels de Lleida, Girona i Catalunya Central, pels de Tarragona, Terres de l'Ebre, Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Maresme - Vallès Oriental, Vallès Occidental i el Consorci d'Educació de Barcelona.