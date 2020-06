L'aeroport de la Seu d'Urgell celebra 10 anys des de la seva reobertura

L'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell compleix deu anys de reobertura, després d'haver estar tancat al trànsit a partir de l'any 1984. Precisament enguany, des del 23 d'abril passat, la infraestructura ha incorporat una maniobra de vol instrumental basada només en GPS, una tecnologia d'alta precisió que s'implementa per primer cop a l'Estat i que facilita l'aterratge en condicions meteorològiques desfavorables, amb la qual cosa les companyies aèries o els vols xàrters tenen més possibilitats d'oferir operacions regulars. A més, en una dècada s'ha passat de disposar de només un hangar a tenir-ne actualment vuit, i se n'han adjudicat cinc més aquest 2020, amb els quals s'omple tot el perímetre de la plataforma, on hi ha cinc empreses instal·lades.

En una primera fase, l'any 2010, l'aeroport va obrir com a aeròdrom d'ús restringit, després d'haver realitzat els estudis necessaris per analitzar el compliment de la normativa de la infraestructura i de les necessitats mínimes d'inversió per a la seva reobertura. En aquest període es van dur a terme les obres per adequar la infraestructura existent per a la reobertura al trànsit, i que van consistir a pavimentar la pista i la plataforma, incorporar nous sistemes d'abalisament, remodelar els edificis i la instal·lació d'una nova estació de combustible.

Posteriorment, al 2014, valorant el potencial comercial de l'aeroport gràcies a la seva ubicació geogràfica, es va signar un acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i l'executiu andorrà per adequar l'aeròdrom d'aviació general com a aeroport comercial, fet que va suposar una inversió addicional d'un milió d'euros. D'aquesta manera es va millorar la pista, remodelar l'edifici per adaptar-lo a una petita terminal d'arribades i sortides, incorporar una estació meteorològica i equipar la torre de control amb el sistema AFIS per donar servei comercial.

Amb la reconversió de l'aeroport s'ha aconseguit que empreses com Helitrans creixin en nombre de treballadors i d'helicòpters i també s'ha promogut l'arribada de noves firmes que, en alguns casos, també construeixen hangars. Algunes d'elles són TSA (el Teu Soci Aeri), que opera aerotaxis; PFC, que ofereix serveis de manteniment; Pipistrel, que comercialitza aeronaus; i també escoles de formació, entre d'altres.