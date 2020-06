Puigcerdà es queda sense el seu juliol acadèmic, cultural i festiu

La crisi sanitària deixarà Puigcerdà sense la programació habitual de juliol, el seu gran mes de la cultura i l'oci que dona el tret de sortida a la temporada alta d'estiu.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha pres finalment la decisió de suspendre la Festa Major del Roser de Puigcerdà 2020, que s'havia de celebrar del 16 al 20 de juliol i ha anunciat que en la mesura del possible, reprogramarà per a l'edició 2021 les activitats i grups que ja estaven previstos enguany. Igualment, també ha suspès la Setmana Cultural del Roser, que havia de tenir lloc del 28 de juny al 12 de juliol. De forma excepcional la Setmana Cultural es celebrarà la segona quinzena d'octubre, sempre que les condicions sanitàries ho permetin. Així, s'intentarà realitzar a la tardor algunes de les activitats, concerts i actuacions teatrals previstes. També es reprograma per al desembre el concert del Cor Transfronterer de Cerdanya, que havia de tenir lloc durant la Setmana Cultural i que finalment es farà el 19 i 20 de desembre. Per contra, el concert previst del FeMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus) no es reprogramarà, perquè l'edició d'enguany d'aquest festival també s'ha suspès, segons ha anunciat el consistori.

Per altra banda, l'Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) també ha decidit suspendre la 22a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, així com la Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica que s'organitzava conjuntament amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Aquesta cita completava l'ambientació del mes de juliol no tan sols amb les sessions estríctament acadèmiques sinó que també amb les nombroses activitats culturals i lúdiques arreu de la comarca.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que "es tracta d'una decisió difícil que s'ha pres seguint la línia d'una gran part dels municipis del país. En la decisió hi ha influït les dificultats d'organitzar esdeveniments de gran format i garantir totes les mesures de prevenció (com per exemple la distància entre persones), la incertesa de quines seran les restriccions a aquest tipus d'activitats durant els propers mesos, la voluntat d'evitar les grans aglomeracions de gent, el fet que una decisió d'aquesta mena s'ha de prendre amb antelació i, finalment, el context pressupostari actual, on els ingressos de les corporacions locals han baixat i les despeses s'estan incrementant".

Per la seva bana, el president de l'Associació Universitària de Cerdanya que organitza la Universitat d'Estiu, Francesc Armengol, ha explicat que "la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà és una universitat d'estiu presencial i vivencial, i que per això no tenia sentit ni reprogramar-la per altres dates ni realitzar-la en format on line". Armengol també explicat que l'AUCer realitzarà alguna conferència durant les noves dates de la Setmana Cultural. Àlex Rubio, regidor de Cultura i Festes, ha remarcat que "la Setmana Cultural de l'octubre se centrarà en les actuacions dels grups, entitats i artistes locals, que suposen el gruix de l'activitat, i que durant aquest any es deixarà de fer l'activitat de grups i artistes que venien d'arreu". Finalment, recordar que una altra de les activitats estrella prevista per aquest juliol, els concerts de Txarango a Puigcerdà dels dies 24 i 25, així com la resta de gira, ja van ser cancel·lats el passat 12 de maig pel propi grup.