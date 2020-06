Una allau de lloguers turístics aboca la Cerdanya a un juliol de ple històric

La Cerdanya es prepara per viure un mes de juliol com no es recorda fins al punt que s'equipararà pràcticament al mes d'agost. Les empreses immobiliàries i les dedicades al sector turístic han detectat un augment en les reserves per a mes que ve així com l'avís de molts segons residents que, aquest any sí, ocuparan les cases d'estiueig.

La vintena d'empreses immobiliàries que operen a Puigcerdà, Bellver, Alp, Martinet i Llívia tenen els estocs d'habitatges de lloguer ocupats en el 70% pel mes de juliol. Quan encara falten quinze dies perquè comenci aquest mes que en els últims anys havia estat molt fluix turísticament a la Cerdanya, és ja molt difícil trobar un pis, apartament o casa unifamiliar a la vall pels mesos de juliol i agost. Si bé no existeix un cens oficial d'habitatges de lloguer, fonts del sector han apuntat que a una mitjana de cent habitatges per immobiliària, el parc de lloguer per temporada a la vall se situa pe sobre dels 2.200. Aquesta xifra comporta una població estacional a la comarca d'unes 6.600 persones, les quals s'afegiran al percentatge de les 42.000 que ocuparan les 14.000 cases d'estiueig que hi ha a la comarca. Això situarà la població local durant els dos mesos per sobre de les 70.000 persones comptant també els que hi passen una sola jornada.

Aquesta situació crearà un nou escenari turístic a la Cerdanya, una comarca que ha vist en la última dècada com el mes de juliol anava perdent pistonada respecte un mes d'agost de ple assegurat.



Casa per 1.600 euros al mes

Els lloguers a la Cerdanya són molt dispars perquè més enllà dels pisos i les clàssiques cases unifamiliars també hi ha grans xalets d'alt standing pels quals s'arriben a pagar 8.000 euros mensuals. Amb tot, el preu mig per a una casa unifamiliar d'uns 120 metres quadrats, amb pati i tres habitacions s'està situant aquest any al voltant dels 1.200 euros mensuals. El mes d'agost les tarifes són més cares i difícilment aquest lloguer tipus baixa dels 1.600 euros en aquest període.

La responsable de l'agència Activa Cerdanya de Puigcerdà, Montse López, treballa aquests dies esperant tancar tota la seva oferta d'habitatges amb una dinàmica que també aquest any ha estat diferent: «ho tenim pràcticament tot llogat ja de famílies que ho han gestionat per telèfon; altres anys la genet puja, fa visites i s'ho pensa. A aquesta alçada de la temporada teníem reservat el 45% dels habitatges. Aquest any, en canvi, la gent ha trucat i ha fet la reserva directament, sense visites, i per als dos mesos». López ha apuntat que aquest any les famílies també s'han mostrat més obertes a allargar el mes de setembre la seva estada a la vall, de manera que el ple turístic es podria allargar fins la Diada i l'inici del curs escolar.



Segones residències obertes

Pel que fa al parc de segones residències de la vall, el qual aporta el volum més gran de visitants amb unes 42.000 persones que de mitjana ocupen la casa 51 dies a l'any, també registraran un índex record d'ocupació el dos mesos, segons indiquen tots els indicis. En aquest sentit, molts professionals del sector immobiliari han explicat que segons residents que llogaven la casa durant l'estiu perquè marxaven de viatge o anaven a una altra residència a la costa, aquest any han retirat el lloguer perquè ocuparan la casa. Aquest factor que podria haver reduït el número d'habitatges de lloguer ha quedat compensat per nous pisos i cases que s'han incorporat al mercat perquè els seus propietaris han vist aquest estiu una oportunitat clara de negoci.

Un altre dels indicadors del ple que registraran les segones residències l'aporten les empreses de serveis turístics complementaris com ara les que lloguen material esportiu, bicicletes o les que organitzen excursions. Els responsables d'aquests negocis, que treballen principalment amb els segons residents, han detectat un augment de consultes i un ambient d'arribada en bloc d'estiuejants.

Jordi Ventura és responsable de l'empresa 'Pertot', que a l'hivern ofereix venta i lloguer de material d'esquí a peu de les pistes de Masella i a l'estiu lloga bicicletes a, principalment, el turisme residencial. Ventura argumenta que «la sensació que tenim és que ja el juliol vindrà molta gent; els clients amb els que hem anat parlant ens diuen que pujaran a passar tot l'estiu a la Cerdanya; és gent que té casa a la comarca i tenim de clients habituals; molts ens diuen que aquest any passaran les vacances aquí; nosaltres ens estem preparant per un juliol de molta feina, quasi en un mes d'agost».



Càmpings més que hotels

La previsió turística és desigual en càmpings i hotels. En el primer cas, la possibilitat de les famílies d'allotjar-se en parcel·les separades i bungalous propis ha facilitat que també registrin pràcticament el ple per a tot l'estiu. Una altra cosa són els hotels, que veuen com les reserves van incrementant lentament. L'hoteler de Prullans David Isern ha explicat que el Cerdanya Eco Resort ha registrat el triple de trucades per reserves aquesta setmana, una vegada la Generalitat ha anunciat la imminent llibertat de circulació a tot el país. En aquest sentit, l'hotel Muntanya de Prullans, que el juliol ha acollit tradicionalment hostes estrangers, ha incorporat als seus serveis un espai de treball perquè els clients puguin fer feina.

En nom de l'Associació d'Hotels de la Cerdanya, Núria Vidal, ha explicat que també s'ha reactivat tímidament les reserves per part de clients francesos però ha apuntat que per ara l'entrada de reserves de clients catalans és encara lenta.