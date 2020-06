«Oblida les videotrucades i imagina't a la Cerdanya, t'esperem»

El sector turístic de la Cerdanya agrupat en la nova patronat Empresariat Cerdanya vol començar la temporada d'estiu amb força tant bon punt la Generalitat desbloquegi la mobilitat entre l'àrea metropolitana i el Pirineu. Tant és així que l'entitat ha programat pel dies 27 i 28 de juny el festival d'activitats i serveis 'Welcome Summer Cerdanya 2020'. L'esdeveniment, que s'estrena aquest any, planteja el reemborsament del tiquet del túnel del Cadí en activitats i serveis turístics o un donatiu solidari per a la sanitat de la comarca.

Així, Empresariat Cerdanya ha programa el Welcome Summer Cerdanya amb l'objectiu de «revitalitzar el turisme i l'activitat econòmica de la comarca amb activitats vivencials per fer amb família i amics; on el turista, el segon i el primer resident puguin col·laborar amb una iniciativa solidaria mentre realitzen la seva activitat en un entorn segur i amb totes les garanties sanitàries», segons han explicat els seus responsables.

Sota les directrius de seguretat de Fundació Hospital de Puigcerdà i amb la mobilitat garantida en Fase tres entre les diferents regions sanitàries del país, l'equip organitzador del festival ha escollit les dates de 27 i 28 de juny per «donar la benvinguda a l'estiu». Segons han remarcat els empresaris, el cap de setmana escollit «garanteix el 90% de tots els serveis de l'activitat turística, de la restauració i de l'allotjament, així com els serveis complementaris de la comarca, a ple rendiment». A la web www.activitatsturistiquescerdanya.cat es poden trobar les més de 100 empreses adherides, els col·laboradors, els patrocinadors i les activitats.