Els alcaldes de l'Alt Urgell ofereixen espais per acollir la futura oficina de l'Agència de la Natura

El Consell d'alcaldes i alcaldesses de l'Alt Urgell ha proposat tres possibles ubicacions per acollir la comarca la seu del Pirineu de la futura Agència de la Natura de Catalunya. En una carta adreçada al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha ofert que l'organisme es pugui instal·lar a l'Oficina dels Parcs situada a la Seu d'Urgell, l'edifici administratiu annex al Consell Comarcal de l'Alt Urgell o a la Casa en Coll d'Alàs i Cerc (Alt Urgell), a peu de la carretera que uneix la capital alturgellenca amb la vall de la Vansa i Tuixent. A la missiva també asseguren que estan "satisfets" amb la interlocució prèvia a l'aprovació de la proposició de llei, dimecres passat al Parlament, que permet la creació de l'Agència.

Pel que fa a la proposta de l'Oficina dels Parcs de la Seu d'Urgell, es destaca que el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat ja gestiona aquestes instal·lacions -de propietat municipal- com a punt d'informació dels parcs naturals de l'Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró. A més, es detalla que aquestes dependències ja compten amb despatxos, sales de reunions i connexió de fibra òptica, a més d'una ubicació molt visible des de l'encreuament entre la carretera que va cap a Andorra i la que continua en direcció a la Cerdanya.

Mentre, en el cas de l'edifici annex al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, es posa èmfasi en el fet que actualment acull la direcció general de muntanya i la seu de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i que hi ha la possibilitat de poder distribuir l'interior com calgui, a més de comptar amb fibra òptica. Finalment, la Casa en Coll, propietat de la Generalitat situada al terme municipal d'Alàs i Cerc, es veu més com un espai vinculat a l'aprenentatge de la natura i no tant per desenvolupar-hi una funció administrativa.

En la carta enviada al conseller Calvet es destaca que els alcaldes de l'Alt Urgell han "mantingut una posició constructiva i propositiva en el debat" sobre l'Agència de la Natura, organisme que esperen que sigui "garant de la biodiversitat del món rural, així com un motor de prosperitat". La presidenta d'aquest òrgan consultiu alturgellenc, Rosa Fàbrega, ha valorat que tot plegat representa una oportunitat per "atansar l'administració i la presa de decisions als territoris de muntanya".