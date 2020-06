Educació estudiarà la supressió del límit provincial pels docents cerdans

L'Ajuntament de Puigcerdà ha arrencat al departament d'Educació un compromís per estudiar una solució a l'actual limitació provincial que pateixen els professors de la Cerdanya a l'hora de demanar una plaça laboral.

L'Ajuntament de la capital cerdana ha fet públic que l'alcalde, Albert Piñeira, ha mantingut una reunió telemàtica amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la qual li va traslladar la problemàtica que pateixen els docents locals, que no poden accedir a les places de Lleida o Girona si opten per un o altre costat de la frontera provincial.

Segons han explicat des del consistori, el conseller «es va mostrar predisposat a estudia una solució que tingui en compte la realitat de la nostra comarca», segons ha argumentat el batlle puigcerdanès. En aquest sentit, Piñeira s'ha reunit amb la Plataforma de Docents Substituts de Cerdanya i ha signat el manifesta que ha impulsat per reclamar una sortida. Els professors remarquen que volen treballar a la Cerdanya però les divisions administratives els penalitzen com a comarca. En aquest sentit, per treballar com a docent substitut a la Cerdanya, els docents han d'escollir entre els Serveis Territorials d'Educació de Girona, els quals inclouen sis escoles i l'Institut o els de Lleida, els quals inclouen les altres si escoles de la comarca, de manera que triïn l'opció que triïn, queden excloses la meitat de les escoles de la Cerdanya.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha visualitzat el seu suport a la campanya amb la signatura del manifest per part de l'alcalde amb la presència de representants de la plataforma de docents.