La meitat dels hotels de la Cerdanya han estat tancats el cap de setmana, tot i que ja tenen reserves

Tot i que l'afluència de visitants aquest cap de setmana al centre de Puigcerdà fa pensar que en les properes setmanes el sector turístic pot començar a remuntar, en els darrers dies no s'ha vist a la ciutat la quantitat de gent que sol ser habitual en aquesta època de l'any. Hi faltaven sobretot els visitants de la zona metropolitana de Barcelona, que són el principal client del sector hoteler de la Cerdanya. Per aquest motiu la meitat dels establiments hotelers encara estan tancats i no han rebut clients en aquest cap de setmana, en què ja es podia circular lliurement per tot Catalunya.

Els hotels que eren oberts, a més, funcionaven a mig gas i han tingut una ocupació del 25%. «Aquest cap de setmana encara no hem funcionat a ple rendiment, però estem tenint reserves i de cara a les properes setmanes esperem tenir més establiments hotelers oberts i augmentar l'ocupació», explicava a aquest diari Núria Vidal, presidenta de l'Associació d'Hotels i Allotjaments Turístics de la Cerdanya.

Pel que fa a reserves, Vidal explicava que cada cop n'hi ha més, sobretot per a la setmana del 15 d'agost, que és quan habitualment els allotjaments hotelers estan més plens durant el període estival. En aquest sentit, la situació del sector hoteler de la Cerdanya és bastant similar a la de la resta del país, que ahir funcionava a mig gas. «Les reserves dels hotels solen anar més tard i per aquest motiu esperem tenir més reserves de cara a les properes setmanes de gent que vol venir a passar uns dies a la Cerdanya aquest estiu», afegeix. El fet que Sant Joan hagi caigut en dimecres no ha afavorit el sector hoteler de la comarca.