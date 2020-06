La reobertura de fronteres retorna el turisme estranger a Catalunya

Els primers turistes estrangers, pocs, van començar a arribar ahir a Catalunya. Un cop finalitzat l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, a l'aeroport del Prat, van aterrar 40 vols. Per mar, va arribar un ferri procedent d'Itàlia. Amb l'arribada de la «nova normalitat», tant al port com a l'aeroport, els turistes hauran de passar controls de temperatura en arribar i omplir formularis per estar localitzables si fos necessari.

L'aeroport del Prat de Barcelona va rebre ahir sense incidències els primers avions arribats des de tercers països amb l'obertura de l'espai aeri espanyol a vols procedents de l'espai Schengen i la Unió Europea. La majoria de passatgers es van desplaçar per visitar familiars o amics, tot i que alguns també van aprofitat la reobertura de les fronteres per celebrar les seves primeres vacances.

L'aeroport, que només va obrir la terminal T1, va operar 80 aeronaus, 41 de les quals aterratges de vols nacionals i internacionals, xifres que contrasten amb el miler de vols que operava el Prat en un diumenge de juny de l'any passat.

Els avions de l'espai Schengen que van arribar a Barcelona al llarg del dia procedien de Berlín, Düsseldorf, Dublín, Varsòvia, París, Amsterdam, Londres, Zuric, Minsk, Roma, Abu Dhabi, Munic, Frankfurt, Colònia, Eindhoven, Brussel·les, Edimburg, Vilnius i Kíev. També es van enlairar vols de sortida cap a les ciutats esmentades, i arribades i destinacions a Menorca, Jerez de la Frontera, Sevilla, Bilbao, Tenerife, Palma, Màlaga, Fuenteventura, Eivissa i Gran Canària.

Els pocs turistes que van arribar a través del port de Barcelona ho van fer a bord d'un ferri procedent d'Itàlia, perquè els creuers encara no estan autoritzats i trigaran a tornar a navegar. Tot i que el port no ha tancat per la pandèmia, tots els passatgers que arribaven en ferri, d'Itàlia o de les Balears, havien de passar un control per justificar que el viatge no era de plaer, mesura que va quedar extingida des d'ahir.

També van arribar a alguns ports esportius de la costa catalana uns qauants vaixells de ciutadans estrangers que no havien pogut navegar fins a Catalunya durant l'estat d'alarma.

Amb tren no van arribar turistes de l'estranger perquè l'AVE que uneix l'estació de Barcelona-Sants amb la ciutat de París no reprendrà els seus viatges fins al pròxim dia 1 de juliol.

La reobertura de la frontera que separa Andorra i Catalunya va permetre l'arribada dels primers compradors i turistes al Principat, els quals van poder entrar amb normalitat i sense fer cues tres mesos després que la mobilitat entre tots dos països quedés restringida amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma per la covid-19.

Una part els turistes va optar per quedar-se als centres comercials més propers al pas fronterer, on se'ls esperava des de feia dies i on durant el confinament havien vist com les vendes disminuïen considerablement. De fet, aquest és el seu mercat principal, a més dels de clients que provenen d'altres punts de l'estat espanyol i de França i que hi van atrets pels preus més assequibles en productes com ara el tabac i l'alcohol.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va calcular que el turisme caurà aquest any a Catalu-nya entre el 41 i el 53% i va afirmar que «estaria contenta» si arribessin 10 milions de visitants estrangers, la meitat de la mitjana dels últims anys.