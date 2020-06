Retrobaments familiars i compres a dojo el dia que la Cerdanya torna a estar unida

Anna Despuig i Xavi Guiu s'han pogut trobar amb els seus pares aquest cap de setmana després de tres mesos sense veure'ls. Són una parella que viu a la Gingueta d'Ix, el primer municipi de l'Alta Cerdanya un cop es trepitja territori francès, i el tancament de la frontera per la crisi sanitària els ha impossibilitat visitar la família que tenen al territori català durant tot aquest temps. Ahir la frontera tornava a estar oberta. Al migdia passejaven tots pel pont que passa per sobre el riu Reür, que marca el punt fronterer. Tot i les ganes d'abraçar-se, els nous protocols per expressar les mostres d'afecte van fer que només es toquessin els colzes, però els rostres expressaven l'alegria pel retrobament amb els pares, que viuen a Girona i a Lleida.

La decisió dels governs de Madrid i París de suspendre la lliure circulació de persones entre els dos estats ha tingut conseqüències a nivell local i ahir, el primer dia sense la Policia Nacional espanyola ni la Gendarmeria parant els cotxes, els veïns francesos ho van celebrar anant de compres i practicant esport d'una banda a l'altra. Si féssim una anàlisi geopolítica podríem afirmar que Europa va tornar a ser Europa i que veure ciutadans circulant entre el territori català i francès sense ser conscients d'estar canviant d'estat era un símptoma de deixar enrere uns mesos en què un virus ha posat en dubte la unitat dels estats, malgrat les fractures creades per la crisi a nivell polític. A escala humana, aquesta reflexió es tradueix a quedar amb els amics que viuen al poble del costat i anar de compres on cadascú li convingui sense donar explicacions.

Mireia Yllana i Jordí Martí, un altra parella de la Guingueta d'Ix, es dirigien tot caminant cap a Puigcerdà per anar a comprar. Anaven amb el cotxet on diuen la filla que va néixer poc abans de la pandèmia i del tancament de la frontera, i gaudien ahir de dirigir-se a la capital cerdana sense haver de justificar-se davant la policia ni portar documents a sobre per poder desplaçar-se. «Comprar a Puigcerdà és més barat que a França i per això hi ha molts veïns del cantó francès que es desplacen per anar de compres. En els moments més durs de la pandèmia, els gendarmes deien que no podíem comprar res a l'altre cantó i que només podíem consumir productes francesos. L'amenaça era una multa de 100 euros», explicava ahir Yllana.

A la farmàcia La Porta de França, a la Guingueta, ahir es mostraven agraïts per atendre els primers clients del cantó català de la Cerda-nya després d'uns mesos en què les vendes han caigut el 30%. El propietari de l'establiment, Thierry Baqué, mirava satisfet el carrer, amb més moviment de persones, tot i que es queixava de les restriccions per desplaçar-se els darrers mesos i afirmava que si la policia catalana el para per no portar la mascareta pel carrer, anirà poc a Puigcerdà. «A França, no portem la mascareta per passejar», afegia. En tot cas, l'Alta i la Baixa Cerdanya celebren que el restabliment de Shengen els hagi tornat a unir.