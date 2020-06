Els visitants francesos envaeixen les terrasses de les cafeteries i els restaurants a Puigcerdà

La llibertat de circular per tot Catalunya sense restriccions no va portar els visitants esperats ahir a la Cerdanya, om preveien una gran afluència de turistes de Barcelona. Precisament va ser l'aixecament de la frontera francesa el que va portar una quantitat important de visitants ahir a ocupar les terrasses de les cafeteries i els restaurants de Puigcerdà, que veien com tornaven els clients dels municipis de l'Alta Cerdanya que solen desplaçar-se a fer compres a la capital comarcal. Ahir, per primera vegada en tres mesos, no hi havia la Gendarmeria ni la Policia Nacional a la duana demanant explicacions als conductors pel desplaçament.

Els francesos van ser els que van donar un baló d'oxigen als bars i restaurants de Puigcerdà, que davant la proximitat de Sant Joan i amb la fi de l'estat d'alarma a tocar confiaven que aquest cap de setmana fos el de la tornada a la normalitat. Al mercat setmanal que se celebra als carrers del centre de la ciutat, els paradistes s'alegraven de veure els clients que no veien des de feia mesos. «Hi ha més gent que les darreres setmanes, però encara no hi ha l'afluència habitual, i sort hem tingut del client francès. Han pujat veïns que tenen a Puigcerdà una segona residència, però a fer neteja, després de tant de temps sense poder venir, i no se'ls ha vist gaire pel carrer», assenyalava ahir Joan Ramonet, de Cal Barretina, que és un venedor habitual del mercat i hi ven fruita i verdures. Davant de les parades hi havia tanques de l'Ajuntament de la ciutat perquè els clients mantinguessin la distància de seguretat.

Nieves Contreras té una xurreria a la plaça dels Herois, en ple centre de Puigcerdà, i el seu establiment forma part de l'estampa urbana d'aquest punt de la ciutat. «Combien cela coûte?», li preguntava un client que volia comprar un refresc i s'havia desplaçat des del cantó francès per passar el dia a Puigcerdà. «Avui hem tingut molts clients de l'altre cantó de la frontera, alguns dels quals són habituals i feia temps que no vèiem. En general, esperàvem més clients i trobem a faltar més visitants de Barcelona. Segurament aquest cap de setmana han preferit anar a la platja que no pas venir a la muntanya», es lamentava ahir la propietària de l'establiment. «Sí que hi ha força gent passejant, però en aquesta època de l'any sol estar al límit», deia ahir mentre mirava l'afluència de persones que hi havia al centre de la ciutat.

Ben a prop, totes les cadires de la terrassa del bar Sol i Sombra estaven plenes. «A aquesta hora és normal que ho tinguem ple. Avui no és un indicatiu de quina serà l'afluència de visitant a l'estiu, ja que avui tot just la gent ha començat a desplaçar-se sense restriccions i, a part, el temps ha acompanyat molt. Haurem de veure en els propers dies si hi ha visitants a la ciutat», indicava la responsable del bar, Anna del Pozo.

Per la seva banda, Gerard Vila, treballador del restaurant i cafeteria Nord-est, també al centre de Puigcerdà, deia que mentre que «els francesos han vingut a Puigcerdà per passar el dia, hi ha habitants de la ciutat que han marxat a algun altre lloc, aprofitant que per primer cop es podia circular sense restriccions». En aquest restaurant, que va obrir a principi de maig davant la incertesa de si podrien remuntar davant la falta de turistes, no paraven d'atendre clients ahir al migdia.

Els establiments del centre esperen que la pandèmia no hagi afectat la confiança dels habitants de la zona metropolitana i que decideixin sortir els caps de setmana.